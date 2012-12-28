В ДТП на улице Баумана пострадал водитель «Мазды», в ДТП на Московской — пасажирка «Рено»
Сегодня в Липецке: есть шанс на дождик, проделки иллюзиониста, «Металлург» встречается с болельщиками
Происшествия
541
53 минуты назад
В ДТП на улице Баумана пострадал водитель «Мазды», в ДТП на Московской — пасажирка «Рено»
На Баумана столкнулись «Дачиа» и «Мазда», на Московской — «Рено» и «Тойота».
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, около 12:00 на улице Московской столкнулись «Рено» под управлением 66-летнего мужчины и «Тойота» с 41-летним водителем за рулём, в результате травмы получила 59-летняя пассажирка первой иномарки.
В Липецке около 14:00 на улице Теперика 36-летний водитель «ВАЗ-2107» сбил 54-летнюю женщину, которая получила травмы, но после оказания помощи была отпущена.
0
0
0
0
0
Комментарии