Сегодня в Липецке: ровно середина лета, одобряете ли вы запрет на умышленную бездетность?

У нас для вас две новости….

… Плохая новость в том, что половина лета уже прошла. Хорошая – половина ещё впереди.











Воздух в Липецке раскалится до 30-32 градусов, а по области – местами до 34. День пройдёт преимущественно без осадков.









С 10:00 до завершения ремонтных работ оставят без холодной воды дом на улице Терешковой, 13а, а также частный сектор на улицах Вольной, Лучистой, Новой, Новотепличной, Пришвина, Просторной, Раздольной, Совхозной, Ягодной, Ясной.









С 14:00 до 18:00 отключат электричество на улицах Крупской, Невского, Парковой.









Ни один будний день не обходится в Липецке без заторов. Следить за ними помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. С их помощью иногда можно выбрать более спокойный маршрут.





Очень полезный мастер-класс для юных пройдёт в 10:30 в БИЦ «Социальном» (ул. Липовская, 2а).













Липецкие добровольцы их спасательного отряда



Мастер-класс состоится сегодня и в библиотеке им. Е.П. Смургиса (ул. Вермишева, 11).





Он называется «Поэзия, как и любовь, призванье» и посвящен стихам и прозе Андрея Дементьева (1928 – 2018). Дементьев в 1981-91 гг. был главным редактором популярнейшего в СССР журнала «Юность», он написал многие великолепные произведения, а ещё – песни, среди которых «Афганистан» (исполняет Михаил Муромов»), «Алексей-Алёшенька» (С. Ротару), «Новогодние игрушки» (Аурика Ротару, Натали, Аркадий Хоралов) и многие другие.





Липчанам продолжают доставлять праздник прямо на дом. Сегодня мероприятие в рамках проекта «Всей семьёй во двор» (0+) состоится в 17:00 на улице Папина, 23/2.













В ролях: Майкл Дж. Фокс, Кристофер Ллойд, Мэри Стинберген, Томас Ф. Уилсон





35 % липчан поддерживают внесенную в Госдуму инициативу о запрете чайлдфри т.е. умышленной бездетности, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob. Против высказались 33 % опрошенных,











Возможно снижение давления холодной воды в микрорайонах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14.А в промежутке с 8:00 до 18:00 перебои на срок до 3-х часов ожидаются на улицах 3-е Сентября, 6-й Гвардейской дивизии, 9-й микрорайон, Абрикосовой, Бабушкина, Бардина, Баумана, Бачурина, Богатырской, Водной, Волгоградской, Гагарина, Гвардейской, Г. Титова, Д.Бедного, Жуковского, Земляничной, Ильича, Калинина, Космонавтов, Кочеткова, Краснознаменной, Курчатова, К. Шаталовой, Ленинградской, Луговой, Лутова, Молодёжной, Надежды, Неделина, Нижней Логовой, Неделина, Октябрьской, Папанина, Семенова-Тян-Шанского, С. Кондарева, Скороходова, Славянской, Стаханова, Студенческой, Чернозёмной, Юбилейной, на площади Заводской, проспекте 60 лет СССР, в переулках Болотникова, Виноградном, Войнич, Ермака, Кузнечной, Ракетном, проезде Каштановом.(0+)Если есть возможность, обязательно отведите туда детей! Потому что бесценные уроки поведения дадут специалисты поискового отряда «Liza Alert», специализирующиеся на розыске пропавших людей. Молодому поколению они расскажут, как разговаривать с незнакомцами. Отвечать на предложения посторонних сходить куда-либо. Ребята получат ценные навыки ориентации в городе, в парках, в лесу и даже – на воде.Это автор, про которого необходимо знать и помнить.А в 18:00 зазвучит музыка и начнут выступать артисты в рамках «Праздник с доставкой на дом» (0+) на улице Космонавтов 5/2.Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) продолжает устраивать просмотры комедии Роберта Земекиса «Назад в будущее» и сегодня в 19:01 покажет уже 3-ю частьНесмотря на просьбы Дока не навещать его в XIX веке, Марти вновь хочет вмешаться в ход событий и на машине времени уносится в 1885 год, навстречу Дикому Западу. Смелый Марти, рискуя жизнью, предотвращает трагедию в жизни Эммета Брауна. Тот, в свою очередь, без памяти влюбляется в очаровательную незнакомку, которую спасает от гибели, и поездка домой — в будущее — теряет для него всякий смысл.Вход на киновечер – любой донат.Чаще всего запрет одобряют мужчины, люди старшего поколения и те, кто имеет высокий доход, говорится в опросе. Исходя их этого описания мы можем получить идеальный портрет сторонника принуждения к многодетности: богателький старик, заглядывающийся на молодых девушек.Напомним, законопроект о запрете идеологии чайлдфри весной 2022 года разработали депутаты башкирского Курултая в соавторстве с единороссами из Госдумы. По нему всё еще много вопросов. Так, тревогу забил патриарх Кирилл, который выражал беспокойство, что законопроект приведет к запрету информации о монашеском образе жизни, исключающем рождение детей.