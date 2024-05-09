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44 минуты назад
2

Сегодня в Липецке: ровно середина лета, одобряете ли вы запрет на умышленную бездетность?

У нас для вас две новости….

Экватор

… Плохая новость в том, что половина лета уже прошла. Хорошая – половина ещё впереди.

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Июль без прикрас

Воздух в Липецке раскалится до 30-32 градусов, а по области – местами до 34. День пройдёт преимущественно без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до завершения ремонтных работ оставят без холодной воды дом на улице Терешковой, 13а, а также частный сектор на улицах Вольной, Лучистой, Новой, Новотепличной, Пришвина, Просторной, Раздольной, Совхозной, Ягодной, Ясной.

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Возможно снижение давления холодной воды в микрорайонах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14.

Отключение света

С 14:00 до 18:00 отключат электричество на улицах Крупской, Невского, Парковой.

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А в промежутке с 8:00 до 18:00 перебои на срок до 3-х часов ожидаются на улицах 3-е Сентября, 6-й Гвардейской дивизии, 9-й микрорайон, Абрикосовой, Бабушкина, Бардина, Баумана, Бачурина, Богатырской, Водной, Волгоградской, Гагарина, Гвардейской, Г. Титова, Д.Бедного, Жуковского, Земляничной, Ильича, Калинина, Космонавтов, Кочеткова, Краснознаменной, Курчатова, К. Шаталовой, Ленинградской, Луговой, Лутова, Молодёжной, Надежды, Неделина, Нижней Логовой, Неделина, Октябрьской, Папанина, Семенова-Тян-Шанского, С. Кондарева, Скороходова, Славянской, Стаханова, Студенческой, Чернозёмной, Юбилейной, на площади Заводской, проспекте 60 лет СССР, в переулках Болотникова, Виноградном, Войнич, Ермака, Кузнечной, Ракетном, проезде Каштановом.

Пробки

Ни один будний день не обходится в Липецке без заторов. Следить за ними помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. С их помощью иногда можно выбрать более спокойный маршрут.


Школа безопасности (0+)

Очень полезный мастер-класс для юных пройдёт в 10:30 в БИЦ «Социальном» (ул. Липовская, 2а).

Если есть возможность, обязательно отведите туда детей! Потому что бесценные уроки поведения дадут специалисты поискового отряда «Liza Alert», специализирующиеся на розыске пропавших людей. Молодому поколению они расскажут, как разговаривать с незнакомцами. Отвечать на предложения посторонних сходить куда-либо. Ребята получат ценные навыки ориентации в городе, в парках, в лесу и даже – на воде.

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Липецкие добровольцы их спасательного отряда

Поэт Дементьев (12+)

Мастер-класс состоится сегодня и в библиотеке им. Е.П. Смургиса (ул. Вермишева, 11).

Он называется «Поэзия, как и любовь, призванье» и посвящен стихам и прозе Андрея Дементьева (1928 – 2018). Дементьев в 1981-91 гг. был главным редактором популярнейшего в СССР журнала «Юность», он написал многие великолепные произведения, а ещё – песни, среди которых «Афганистан» (исполняет Михаил Муромов»), «Алексей-Алёшенька» (С. Ротару), «Новогодние игрушки» (Аурика Ротару, Натали, Аркадий Хоралов) и многие другие.

Это автор, про которого необходимо знать и помнить.


Клип на песню "Новогодние игрушки"

А у нас во дворе…

Липчанам продолжают доставлять праздник прямо на дом. Сегодня мероприятие в рамках проекта «Всей семьёй во двор» (0+) состоится в 17:00 на улице Папина, 23/2.

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А в 18:00 зазвучит музыка и начнут выступать артисты в рамках «Праздник с доставкой на дом» (0+) на улице Космонавтов 5/2.

Третья часть культовой комедии

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) продолжает устраивать просмотры комедии Роберта Земекиса «Назад в будущее» и сегодня в 19:01 покажет уже 3-ю часть (16+).

Несмотря на просьбы Дока не навещать его в XIX веке, Марти вновь хочет вмешаться в ход событий и на машине времени уносится в 1885 год, навстречу Дикому Западу. Смелый Марти, рискуя жизнью, предотвращает трагедию в жизни Эммета Брауна. Тот, в свою очередь, без памяти влюбляется в очаровательную незнакомку, которую спасает от гибели, и поездка домой — в будущее — теряет для него всякий смысл.

В ролях: Майкл Дж. Фокс, Кристофер Ллойд, Мэри Стинберген, Томас Ф. Уилсон


Вход на киновечер – любой донат.

Треть липчан за запрет бездетности

35 % липчан поддерживают внесенную в Госдуму инициативу о запрете чайлдфри т.е. умышленной бездетности, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob. Против высказались 33 % опрошенных,

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Чаще всего запрет одобряют мужчины, люди старшего поколения и те, кто имеет высокий доход, говорится в опросе. Исходя их этого описания мы можем получить идеальный портрет сторонника принуждения к многодетности: богателький старик, заглядывающийся на молодых девушек.

Напомним, законопроект о запрете идеологии чайлдфри весной 2022 года разработали депутаты башкирского Курултая в соавторстве с единороссами из Госдумы. По нему всё еще много вопросов. Так, тревогу забил патриарх Кирилл, который выражал беспокойство, что законопроект приведет к запрету информации о монашеском образе жизни, исключающем рождение детей.

Дорогие липчане! Нас ждёт очередной насыщенный день, но не бросайте следить за событиями в родном регионе на GOROD48. Всего несколько коротких заходов на сайт сделают вас самым информированным человеком. Ждём вас на наших электронных станицах 24/7 снова и снова. До новых встреч!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Татьяна
3 минуты назад
Я предлагаю программу "Тенистые аллеи" как у нашего писателя Бунина- Тёмные аллеи".Раньше вдоль всех тротуаров в Липецке росли деревья, и люди ходили в тени,
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Коммунист
23 минуты назад
Не одобряю. Моё тело - мое дело. Сейчас не совок
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