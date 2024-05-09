Девочка сказала, что пойдет на кухню попить воды, а сама залезла на подоконник и выпала из окна
Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, Комсомольский пруд заполнят водой, и сражение за жизнь 4-летней малышки
Общество
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44 минуты назад
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Сегодня в Липецке: ровно середина лета, одобряете ли вы запрет на умышленную бездетность?
У нас для вас две новости….
… Плохая новость в том, что половина лета уже прошла. Хорошая – половина ещё впереди.
Июль без прикрас
Воздух в Липецке раскалится до 30-32 градусов, а по области – местами до 34. День пройдёт преимущественно без осадков.
Отключение воды
С 10:00 до завершения ремонтных работ оставят без холодной воды дом на улице Терешковой, 13а, а также частный сектор на улицах Вольной, Лучистой, Новой, Новотепличной, Пришвина, Просторной, Раздольной, Совхозной, Ягодной, Ясной.
Возможно снижение давления холодной воды в микрорайонах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14.
Отключение света
С 14:00 до 18:00 отключат электричество на улицах Крупской, Невского, Парковой.
А в промежутке с 8:00 до 18:00 перебои на срок до 3-х часов ожидаются на улицах 3-е Сентября, 6-й Гвардейской дивизии, 9-й микрорайон, Абрикосовой, Бабушкина, Бардина, Баумана, Бачурина, Богатырской, Водной, Волгоградской, Гагарина, Гвардейской, Г. Титова, Д.Бедного, Жуковского, Земляничной, Ильича, Калинина, Космонавтов, Кочеткова, Краснознаменной, Курчатова, К. Шаталовой, Ленинградской, Луговой, Лутова, Молодёжной, Надежды, Неделина, Нижней Логовой, Неделина, Октябрьской, Папанина, Семенова-Тян-Шанского, С. Кондарева, Скороходова, Славянской, Стаханова, Студенческой, Чернозёмной, Юбилейной, на площади Заводской, проспекте 60 лет СССР, в переулках Болотникова, Виноградном, Войнич, Ермака, Кузнечной, Ракетном, проезде Каштановом.
Пробки
Ни один будний день не обходится в Липецке без заторов. Следить за ними помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. С их помощью иногда можно выбрать более спокойный маршрут.
Школа безопасности (0+)
Очень полезный мастер-класс для юных пройдёт в 10:30 в БИЦ «Социальном» (ул. Липовская, 2а).
Липецкие добровольцы их спасательного отряда
Поэт Дементьев (12+)
Мастер-класс состоится сегодня и в библиотеке им. Е.П. Смургиса (ул. Вермишева, 11).
Он называется «Поэзия, как и любовь, призванье» и посвящен стихам и прозе Андрея Дементьева (1928 – 2018). Дементьев в 1981-91 гг. был главным редактором популярнейшего в СССР журнала «Юность», он написал многие великолепные произведения, а ещё – песни, среди которых «Афганистан» (исполняет Михаил Муромов»), «Алексей-Алёшенька» (С. Ротару), «Новогодние игрушки» (Аурика Ротару, Натали, Аркадий Хоралов) и многие другие.
Клип на песню "Новогодние игрушки"
А у нас во дворе…
Липчанам продолжают доставлять праздник прямо на дом. Сегодня мероприятие в рамках проекта «Всей семьёй во двор» (0+) состоится в 17:00 на улице Папина, 23/2.
Третья часть культовой комедии
Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) продолжает устраивать просмотры комедии Роберта Земекиса «Назад в будущее» и сегодня в 19:01 покажет уже 3-ю часть (16+).
Несмотря на просьбы Дока не навещать его в XIX веке, Марти вновь хочет вмешаться в ход событий и на машине времени уносится в 1885 год, навстречу Дикому Западу. Смелый Марти, рискуя жизнью, предотвращает трагедию в жизни Эммета Брауна. Тот, в свою очередь, без памяти влюбляется в очаровательную незнакомку, которую спасает от гибели, и поездка домой — в будущее — теряет для него всякий смысл.
В ролях: Майкл Дж. Фокс, Кристофер Ллойд, Мэри Стинберген, Томас Ф. Уилсон
Вход на киновечер – любой донат.
Треть липчан за запрет бездетности
35 % липчан поддерживают внесенную в Госдуму инициативу о запрете чайлдфри т.е. умышленной бездетности, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob. Против высказались 33 % опрошенных,
Чаще всего запрет одобряют мужчины, люди старшего поколения и те, кто имеет высокий доход, говорится в опросе. Исходя их этого описания мы можем получить идеальный портрет сторонника принуждения к многодетности: богателький старик, заглядывающийся на молодых девушек.
Напомним, законопроект о запрете идеологии чайлдфри весной 2022 года разработали депутаты башкирского Курултая в соавторстве с единороссами из Госдумы. По нему всё еще много вопросов. Так, тревогу забил патриарх Кирилл, который выражал беспокойство, что законопроект приведет к запрету информации о монашеском образе жизни, исключающем рождение детей.
Дорогие липчане! Нас ждёт очередной насыщенный день, но не бросайте следить за событиями в родном регионе на GOROD48. Всего несколько коротких заходов на сайт сделают вас самым информированным человеком. Ждём вас на наших электронных станицах 24/7 снова и снова. До новых встреч!
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