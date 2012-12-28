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Происшествия
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сегодня, 21:23
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Наезд на 16-летнего самокатчика записала камера наблюдения
Парень выехал на дорогу по пешеходному переходу.
Аварию записала камера уличного наблюдения. Судя по записи подросток пытался переехать дорогу по пешеходному переходу прямо перед движущимся автомобилем.
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