Наезд на 16-летнего самокатчика записала камера наблюдения

Парень выехал на дорогу по пешеходному переходу.

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15 июля в Липецке напротив дома №59 по улице Стаханова 35-летний водитель автомобиля «Опель Астра» сбил 16-летнего подростка на электросамокате. По данным полиции, подросток получил травмы.Аварию записала камера уличного наблюдения. Судя по записи подросток пытался переехать дорогу по пешеходному переходу прямо перед движущимся автомобилем.