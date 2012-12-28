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сегодня, 21:23
8

Наезд на 16-летнего самокатчика записала камера наблюдения

Парень выехал на дорогу по пешеходному переходу.

15 июля в Липецке напротив дома №59 по улице Стаханова 35-летний водитель автомобиля «Опель Астра» сбил 16-летнего подростка на электросамокате. По данным полиции, подросток получил травмы.

Аварию записала камера уличного наблюдения. Судя по записи подросток пытался переехать дорогу по пешеходному переходу прямо перед движущимся автомобилем.

авария
ДТП
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Комментарии (8)

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Сначала новые
481
2 минуты назад
да он еще и ускорился и не спешился.
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48
27 минут назад
Интересно получается. Он нарушил пдд, а ответственность ляжет на водителя автомобиля?
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Липчанин76
28 минут назад
Ту ему и дорога, совсем охамели, когда будет запрет этих самокатов, жизни нет ни водителям, ни пешеходам.
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1
46 минут назад
На пешеходном переходе велосипедисты , самокатчики должны переходить ножками. Самокатчик должен заплатить за ремонт авто.
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ага
55 минут назад
А как прекрасно едут через переход курьеры на лисапедах! Спешат, спешат доставить еды липчанам, которые не могут оторваться от написания ругательных коментов в адрес побитого гопотой велосипедиста.
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Автохам
сегодня, 21:30
Претендент на премию Дарвина..
Ответить
-
сегодня, 21:27
Легковой слепой что ли?
Ответить
Липа
сегодня, 21:27
16летнему пофиг на пдд. При этом не одному ему! Поэтому таких не жалко
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