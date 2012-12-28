«Сотрудник крупной компании» выманил у 34-летней женщины 527 880 рублей

Жители Липецкой области продолжают обогащать мошенников.

За минувшие три дня несколько жителей Липецкой области обратились в полицию с заявлениями о мошенничествах. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 34-летняя женщина сообщила, что ей поступило предложение о дополнительном заработке от «сотрудника крупной компании». Заинтересовавшись предложением, женщина в несколько этапов перевела мошенникам 527 тысяч 880 рублей.13 июля 19-летний нигде не работающий парень сообщил в полицию, что под предлогом продажи билета на квест у него похитили 5 тысяч 990 рублей.В тот же день в полицию обратилась 44-летняя женщина, которая с 11 по 12 июля под предлогом покупки бетона на сайте объявлений лишилась 14 тысяч рублей. По традиции, перед этим мошенники перевели общение с сайта объявлений в мессенджер.13 июля заявление в полицию также написала 70-летняя женщина, которая продиктовала в мессенджере данные своей банковской карты и сразу лишилась 18 тысяч 298 рублей.12 июля в полицию пришёл 36-летний мужчина, которому позвонил «сотрудник банка» и под предлогом предотвращения оформления кредита от его имени убедил мужчину сходить в банкомат, снять 250 тысяч рублей и перевести все деньги на «безопасный счёт».14 июля 26-летний мужчина сообщил, что 2 июля под предлогом покупки капота на автомобиль на сайте объявлений его обманули на 17 тысяч 500 рублей.