«Тебя нет рядом с нами чуть больше трех месяцев. Которые стали для твоих близких и друзей адом»
Происшествия
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37 минут назад
«Сотрудник крупной компании» выманил у 34-летней женщины 527 880 рублей
Жители Липецкой области продолжают обогащать мошенников.
13 июля 19-летний нигде не работающий парень сообщил в полицию, что под предлогом продажи билета на квест у него похитили 5 тысяч 990 рублей.
В тот же день в полицию обратилась 44-летняя женщина, которая с 11 по 12 июля под предлогом покупки бетона на сайте объявлений лишилась 14 тысяч рублей. По традиции, перед этим мошенники перевели общение с сайта объявлений в мессенджер.
13 июля заявление в полицию также написала 70-летняя женщина, которая продиктовала в мессенджере данные своей банковской карты и сразу лишилась 18 тысяч 298 рублей.
12 июля в полицию пришёл 36-летний мужчина, которому позвонил «сотрудник банка» и под предлогом предотвращения оформления кредита от его имени убедил мужчину сходить в банкомат, снять 250 тысяч рублей и перевести все деньги на «безопасный счёт».
14 июля 26-летний мужчина сообщил, что 2 июля под предлогом покупки капота на автомобиль на сайте объявлений его обманули на 17 тысяч 500 рублей.
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