Подросток и едва достигший совершеннолетия обокрали пивбар

Представители липецкой молодежи украли пиво, сигареты и деньги

Полицейские расследовали уголовное дело, которое завели на 18-летнего липчанина и его 17-летнего знакомого в апреле этого года. Их обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».—В ходе расследования уголовного дела установлено, что ночью 28 апреля обвиняемые незаконно проникли через открытое окно в помещение пивного магазина, расположенного по ул. Индустриальной областного центра. Добычей злоумышленников стали сигареты различных наименований, алкогольная продукция, а также наличные денежные средства из кассы. Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 12 тысяч рублей. В содеянном злоумышленники признались полностью и раскаялись, добровольно возместив материальный ущерб, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.Обвинительное заключение утверждено прокурором Октябрьского района, дело направлено в суд. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы