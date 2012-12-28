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Происшествия
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сегодня, 09:09
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Подросток и едва достигший совершеннолетия обокрали пивбар
Представители липецкой молодежи украли пиво, сигареты и деньги
—В ходе расследования уголовного дела установлено, что ночью 28 апреля обвиняемые незаконно проникли через открытое окно в помещение пивного магазина, расположенного по ул. Индустриальной областного центра. Добычей злоумышленников стали сигареты различных наименований, алкогольная продукция, а также наличные денежные средства из кассы. Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 12 тысяч рублей. В содеянном злоумышленники признались полностью и раскаялись, добровольно возместив материальный ущерб, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
Обвинительное заключение утверждено прокурором Октябрьского района, дело направлено в суд. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы
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