Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мэрия Липецка объявила войну популярной среди малоимущих горожан торговой сети
Общество
Смертельное избиение у магазина произошло по ошибке
Происшествия
Жуткое ДТП в Задонском районе: 50-летний водитель «Рено» погиб
Происшествия
Липчанку обвиняют в убийстве дочери в состоянии аффекта: дело ушло в суд
Происшествия
«Экспертизу смерти сестры считаю поддельной, с ее результатами не согласен»
Общество
Почему в новых трамваях не работают кондиционеры?
Общество
Любви все возрасты покорны: 94-летний Виктор Дементьев ищет свою музу
Общество
У голубей поехала крыша: они высиживают яйца в подъездах
Общество
Из здания на Советской эвакуировали 20 человек
Происшествия
Липецкая вечЁрка: аномальная зона в центре города, война с автолавками и поиски музы
Общество
Читать все
Смертельное избиение у магазина произошло по ошибке
Происшествия
Липчанку обвиняют в убийстве дочери в состоянии аффекта: дело ушло в суд
Происшествия
В центре Липецка возможно снижение давления воды
Общество
Подросток и едва достигший совершеннолетия обокрали пивбар
Происшествия
Выходные в Липецке: поёт «автор без статуса», липчан научат играть в крокет и покажут сериал на свежем воздухе
Общество
Поисковики ищут родственников столяра передвижной авиационной мастерской, чтобы вручить его медаль «За боевые заслуги»
Общество
На улице Студеновской упало высохшее дерево и оборвало провода
Происшествия
Липчанка стала жертвой мошенничества при покупке досок через Интернет
Происшествия
В районе Левого берега отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: аномальная зона в центре города, война с автолавками и поиски музы
Общество
Читать все
Происшествия
369
сегодня, 09:09
4

Подросток и едва достигший совершеннолетия обокрали пивбар

Представители липецкой молодежи украли пиво, сигареты и деньги

Полицейские расследовали уголовное дело, которое завели на 18-летнего липчанина и его 17-летнего знакомого в апреле этого года. Их обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

—В ходе расследования уголовного дела установлено, что ночью 28 апреля обвиняемые незаконно проникли через открытое окно в помещение пивного магазина, расположенного по ул. Индустриальной областного центра. Добычей злоумышленников стали сигареты различных наименований, алкогольная продукция, а также наличные денежные средства из кассы. Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 12 тысяч рублей. В содеянном злоумышленники признались полностью и раскаялись, добровольно возместив материальный ущерб, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.

Обвинительное заключение утверждено прокурором Октябрьского района, дело направлено в суд. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы
кража
0
0
2
0
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Тина
49 минут назад
Вот они ценности нового поколения.Пьют родители,расплачиваются дети.
Ответить
-
59 минут назад
Санитары города
Ответить
:-)
сегодня, 09:28
Красть, конечно, нехорошо, но хорошо в этой истории то, что не у всей молодёжи произошла смена приоритетов - хуже было бы, если б они аптеку или больницу обнесли, украв препараты строгой отчётности:-)
Ответить
омсквич
сегодня, 09:40
Это не смена приоритетов, а доступность дешевых веселящих препаратов объявления которых на каждом столбе.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru