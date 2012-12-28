За 10 дней июля в Липецкой области родился 201 малыш, в том числе три двойни

Детям давали необычные имена: Федул, Каролина, Даниэль, Вия, Лисса, Клеосандра.

За 10 дней июля в Липецкой области родился 201 малыш: 99 девочек и 102 мальчика. Среди них 3 двойни.«Жаркий июль стал жарким и для наших акушеров», – отмечает пресс-служба управления здравоохранения Липецкой области.В управлении здравоохранения добавили, что родители выбирали малышам необычные имена: Федул, Каролина, Даниэль, Вия, Лисса, Клеосандра. Среди новорожденных есть и уже ставшие традиционными Ева, Злата и Карина.