Автомобиль Госавтоинспекции попал в ДТП на улице Циолковского

Предварительно, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима и дистанции водителем автомобиля «Лада Калина».

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Сегодня в 8:12 в районе дома №17 по улице Циолковского в Липецке столкнулись автомобили «Лада Калина» и патрульный автомобиль Госавтоинспекции «Тойота Камри».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, предварительно, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима и дистанции водителем автомобиля «Лада Калина».— Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия продолжают устанавливать, — добавили в полиции.