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Происшествия
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59 минут назад
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Автомобиль Госавтоинспекции попал в ДТП на улице Циолковского
Предварительно, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима и дистанции водителем автомобиля «Лада Калина».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, предварительно, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима и дистанции водителем автомобиля «Лада Калина».
— Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия продолжают устанавливать, — добавили в полиции.
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