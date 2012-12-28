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1042
59 минут назад
6

Автомобиль Госавтоинспекции попал в ДТП на улице Циолковского

Предварительно, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима и дистанции водителем автомобиля «Лада Калина».

Сегодня в 8:12 в районе дома №17 по улице Циолковского в Липецке столкнулись автомобили «Лада Калина» и патрульный автомобиль Госавтоинспекции «Тойота Камри».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, предварительно, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима и дистанции водителем автомобиля «Лада Калина».

— Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия продолжают устанавливать, — добавили в полиции.
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Хомяк
6 минут назад
Других вариантов больше нет что виноват водитель Калины ?
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Сергей
34 минуты назад
Это областная рота, они дтп не оформляют.
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да уж
38 минут назад
Это к калинаводу подъехали 3 экипажа.
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Бывалый
43 минуты назад
Я , * , ожидал ГИБДД пять часов.
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48 копеек
51 минуту назад
К ним сразу прилетели, а к остальным пол дня ждешь
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Гость
52 минуты назад
Аж три экипажа подъехало!
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