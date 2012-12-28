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Погода в Липецке
На двух десятках улиц отключат холодную воду
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«Прошу отозваться очевидцев»: липчанка ищет свидетелей нападения на женщину с ребенком
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506
22 минуты назад

«Прошу отозваться очевидцев»: липчанка ищет свидетелей нападения на женщину с ребенком

Участники конфликта уже установлены, рассказали в полиции.



«Очень прошу отозваться очевидцев, которые видели нападение на женщину с ребенком 7 июля в 16:00 возле магазина «Магнит» по улице Космонавтов, 38
Нужна любая информация (номер машины, марка)
Заявление в полицию уже написали, нужны свидетели», — написала в соцсетях жительница Липецка.

— Все участники конфликта установлены, они знакомы друг с другом. Территориальный отдел полиции проверяет обстоятельство происшествия, — сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.
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