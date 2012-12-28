Происшествия
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22 минуты назад
«Прошу отозваться очевидцев»: липчанка ищет свидетелей нападения на женщину с ребенком
Участники конфликта уже установлены, рассказали в полиции.
Нужна любая информация (номер машины, марка)
Заявление в полицию уже написали, нужны свидетели», — написала в соцсетях жительница Липецка.
— Все участники конфликта установлены, они знакомы друг с другом. Территориальный отдел полиции проверяет обстоятельство происшествия, — сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.
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