20 лет роста, упорного труда и развития технологий – компания «Липецкое станкостроительное предприятие» отметила юбилей
Липецкая вечЁрка: смертельная авария, удар молнии в дом, и дикие страусы в окрестностях города
Выходные в Липецке: конвертируемый рубль от липецкого музыканта, фиолетовые лекции, Киркоров и Гагарина на озвучке
Выходные в Липецке: конвертируемый рубль от липецкого музыканта, фиолетовые лекции, Киркоров и Гагарина на озвучке
Погода в Липецке
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сегодня, 18:51
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В Липецкой области сухо и до +29
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области высокого атмосферного давления – осадков не ожидается Среднесуточные температуры воздуха составят 20-23 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.
В Липецке небольшая облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +11 до +13 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.
День 7 июля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году — 5 градусов тепла.
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