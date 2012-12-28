В Липецкой области сухо и до +29

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области высокого атмосферного давления – осадков не ожидается Среднесуточные температуры воздуха составят 20-23 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 июля в Липецкой области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +10 до +15 градусов, днем — от +24 до +29 градусов.В Липецке небольшая облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +11 до +13 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.День 7 июля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году — 5 градусов тепла.