Ельчанин получил 200 часов обязательных работ за попытку кражи имущества «РЖД»

Мужчина хотел сдать 60 болтов и две накладки на металлолом.

Елецкий городской суд вынес приговор 40-летнему мужчине за покушение на кражу с незаконным проникновением в хранилище.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин задумал похитить железнодорожные детали и сдать их на металлолом.Мужчина проник на охраняемую территорию производственной базы станции №140 по ремонту пути и пытался вывезти оттуда 60 болтов и две накладки на общую сумму 9514 рублей, которые сложил в мешки и перенес к бетонному забору в 650 метрах административного здания. Но на автостоянке ельчанин был задержан сотрудниками Елецкого линейного отдела полиции на транспорте.В суде ельчанин вину полностью признал. Его осудили по части 3 статьи 30 пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ.