20 лет роста, упорного труда и развития технологий – компания «Липецкое станкостроительное предприятие» отметила юбилей
Страшная авария на дороге Липецк-Данков: «Туарег» столкнулся с «КамАЗом», перевернулся и врезался в дерево
21-летний воронежец попался в Липецке при попытке перебросить в колонию наркотики и сотовые
Происшествия
150
сегодня, 16:47
2
Ельчанин получил 200 часов обязательных работ за попытку кражи имущества «РЖД»
Мужчина хотел сдать 60 болтов и две накладки на металлолом.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин задумал похитить железнодорожные детали и сдать их на металлолом.
Мужчина проник на охраняемую территорию производственной базы станции №140 по ремонту пути и пытался вывезти оттуда 60 болтов и две накладки на общую сумму 9514 рублей, которые сложил в мешки и перенес к бетонному забору в 650 метрах административного здания. Но на автостоянке ельчанин был задержан сотрудниками Елецкого линейного отдела полиции на транспорте.
В суде ельчанин вину полностью признал. Его осудили по части 3 статьи 30 пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ.
0
0
0
0
0
Комментарии (2)