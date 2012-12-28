На Центральном пляже и на Тракторном снова можно купаться

Сделанные на этой неделе пробы воды из реки Воронеж успешно прошли лабораторную проверку.

В Липецке снова открыли два пляжа.По данным лабораторных исследований, вода на Центральном и Тракторном пляжах соответствует гигиеническим нормам по микробиологическим показателям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Липецка.Повторные пробы воды были сделаны на этой неделе.