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Общество
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56 минут назад
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На Центральном пляже и на Тракторном снова можно купаться
Сделанные на этой неделе пробы воды из реки Воронеж успешно прошли лабораторную проверку.
По данным лабораторных исследований, вода на Центральном и Тракторном пляжах соответствует гигиеническим нормам по микробиологическим показателям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Липецка.
Повторные пробы воды были сделаны на этой неделе.
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