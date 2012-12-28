Губернатор сообщил о помощи семьям бойцов БТГ «Липецк»: она понесла потери при обороне опорного пункта
В гараже в Косыревке нашли немаркированную водку почти на 9,2 миллиона рублей: громкое дело бутлегеров направлено в суд
Губернатор сообщил о помощи семьям бойцов БТГ «Липецк»: она понесла потери при обороне опорного пункта
Происшествия
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32 минуты назад
У постояльца гостиницы на автовокзале «Липецк» украли 130 000 рублей
Дело направлено в суд.
По данным следствия, 26 ноября прошлого года в гостинице на автовокзале Липецка обвиняемый воспользовался тем, что его сосед по комнат уснул, взял его кредитную карту и, используя мобильное приложение, перевёл на свой банковский счёт 130 000 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчине предъявлено обвинение по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Санкция статьи — до 6 лет лишения свободы.
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