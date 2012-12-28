У постояльца гостиницы на автовокзале «Липецк» украли 130 000 рублей

Дело направлено в суд.

В Липецке направлено в суд уголовное дело о краже с банковского счета.По данным следствия, 26 ноября прошлого года в гостинице на автовокзале Липецка обвиняемый воспользовался тем, что его сосед по комнат уснул, взял его кредитную карту и, используя мобильное приложение, перевёл на свой банковский счёт 130 000 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчине предъявлено обвинение по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Санкция статьи — до 6 лет лишения свободы.