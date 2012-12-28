Общество
334
сегодня, 11:02
Среди липецких школьников стало меньше задолжников
Тем не менее, к экзаменам не допустили 210 девятиклассников и одиннадцатиклассников.
Почти на четверть сократилось количество учеников с академическими задолженностями — 841, против 1 064 в 2021–2022 годах. 11 одиннадцатиклассников и 199 девятиклассников не были допущены к экзаменам.
За последние годы липецкие школьники лучше всего учились в 2020-2021 учебном году, когда получали знания удаленно. Более половины — 52,6% закончили год на «хорошо» и «отлично». Без двоек закончили год 97,3% учеников. Это меньше, чем в последующие годы, но больше, чем до ковидной эпидемии.
0
0
0
0
1
Комментарии