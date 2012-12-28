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Среди липецких школьников стало меньше задолжников
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сегодня, 11:02

Среди липецких школьников стало меньше задолжников

Тем не менее, к экзаменам не допустили 210 девятиклассников и одиннадцатиклассников.

В городском департаменте образования подвели итоги учебного года. Школы закончили 61 800 учеников. Это почти на две тысячи больше, чем в позапрошлом учебном году. По итогам аттестаций, 98% учеников получили положительные оценки. 47% из них — отличники и хорошисты. В 2021–2022 годах эти показатели были лучше — 98,2% учеников закончили год без двоек, а 47,4% на «хорошо» и «отлично».

Почти на четверть сократилось количество учеников с академическими задолженностями — 841, против 1 064 в 2021–2022 годах. 11 одиннадцатиклассников и 199 девятиклассников не были допущены к экзаменам.

За последние годы липецкие школьники лучше всего учились в 2020-2021 учебном году, когда получали знания удаленно. Более половины — 52,6% закончили год на «хорошо» и «отлично». Без двоек закончили год 97,3% учеников. Это меньше, чем в последующие годы, но больше, чем до ковидной эпидемии.
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