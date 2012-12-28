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Здоровье
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32 минуты назад
25-летний липчанин получил поражение вольтовой дугой: у него сожжено лицо
Молодому мужчине диагностировали ожоги второй и третьей степеней.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина неофициально подрабатывал крановщиком. На работе он зачем-то полез в электрический щиток под напряжением в 380 вольт, и тот внезапно вспыхнул. Врачи диагностировали у пациента термические ожоги 3% тела: у него обожжено лицо.
Липчанам напоминают о необходимости соблюдать технику безопасности при проведении опасных работ.
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