25-летний липчанин получил поражение вольтовой дугой: у него сожжено лицо

Молодому мужчине диагностировали ожоги второй и третьей степеней.

Сегодня в областной ожоговый центр поступил 25-летний мужчина, который получил ожоги лица второй и третьей степеней в результате поражения вольтовой дугой.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина неофициально подрабатывал крановщиком. На работе он зачем-то полез в электрический щиток под напряжением в 380 вольт, и тот внезапно вспыхнул. Врачи диагностировали у пациента термические ожоги 3% тела: у него обожжено лицо.Липчанам напоминают о необходимости соблюдать технику безопасности при проведении опасных работ.