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Происшествия
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45 минут назад
Из-за пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки
Три человека были спасены, десять эвакуированы.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, горел подвал в пятиэтажном многоквартирном жилом доме.
Огнём были повреждены вещи, электропроводка и внутренняя отделка подвального помещения на площади 10 квадратных метров.
Три человека были спасены, десять эвакуированы.
На улице Комсомольской вчера ночью горела деревянная беседка и одноэтажный дом. Огнём были уничтожены сгораемые конструкции беседки по всей площади и повреждена внешняя отделка дома.
Утром 1 июля в переулке Первый Садовый горел гараж.
В селе Казинка Грязинского района горели двухэтажный жилой дом по улице Ленина, гараж и автомобиль. Огнём повреждены внутренняя отделка гаража по всей площади, частично внешняя отделка дома, уничтожены вещи и автомобиль «Ниссан Тирано».
А в Ельце у дома №23 по улице Лермонтова накануне вечером горел мусор на площади 20 квадратных метров.
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