Из-за пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки

Три человека были спасены, десять эвакуированы.

На улице Комсомольской вчера ночью горела деревянная беседка и одноэтажный дом. Огнём были уничтожены сгораемые конструкции беседки по всей площади и повреждена внешняя отделка дома.

1 июля в 15:18 в Липецке на улице Богдана Хмельницкого, 1а вспыхнул пожар.По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, горел подвал в пятиэтажном многоквартирном жилом доме.Огнём были повреждены вещи, электропроводка и внутренняя отделка подвального помещения на площади 10 квадратных метров.Три человека были спасены, десять эвакуированы.

Утром 1 июля в переулке Первый Садовый горел гараж.

В селе Казинка Грязинского района горели двухэтажный жилой дом по улице Ленина, гараж и автомобиль. Огнём повреждены внутренняя отделка гаража по всей площади, частично внешняя отделка дома, уничтожены вещи и автомобиль «Ниссан Тирано».

А в Ельце у дома №23 по улице Лермонтова накануне вечером горел мусор на площади 20 квадратных метров.









