В Липецкой области почти 2,5 тысячи человек пострадали от укусов клещей

Почти половина пострадавших — дети.

С начала теплого сезона в Липецкой области от укусов клещей пострадали 2426 человек, в том числе 1141 ребенок.По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 2218 клещей, из них 281 клещ был инфицирован возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (12,7%), 93 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,2%), пять – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,2%).В 13,8% случаев клещи присасывались к людям произошло в природных условиях, в 6,5% — на территории садоводческих товариществ и в 65,1% случаев — на территории домовладений и приусадебных участков.Липчанам напоминают, что для снижения риска укусов клещей следует следить за благоустройством территорий: окашивать траву, убирать прошлогоднюю листву, прореживать густой кустарник, убирать мусор. Не стоит забывать и об акарицидной обработке.