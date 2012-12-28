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Здоровье
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сегодня, 13:29
В Липецкой области почти 2,5 тысячи человек пострадали от укусов клещей
Почти половина пострадавших — дети.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 2218 клещей, из них 281 клещ был инфицирован возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (12,7%), 93 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,2%), пять – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,2%).
В 13,8% случаев клещи присасывались к людям произошло в природных условиях, в 6,5% — на территории садоводческих товариществ и в 65,1% случаев — на территории домовладений и приусадебных участков.
Липчанам напоминают, что для снижения риска укусов клещей следует следить за благоустройством территорий: окашивать траву, убирать прошлогоднюю листву, прореживать густой кустарник, убирать мусор. Не стоит забывать и об акарицидной обработке.
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