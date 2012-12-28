Ночью в Липецке была зарезана женщина

Подозреваемый уже признал вину и показал на месте, как убивал благоверную.

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Как утверждают следователи, вину в особо тяжком преступления мужчина признал, подтвердив показания при их проверке на месте происшествия. Проводится следственные и процессуальные действия, а также судебные экспертизы с целью установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательств. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.







Фото и видео СУ СК России по Липецкой области



Жителя Липецка подозревают в убийстве сожительницы.Как сообщили в СУ СК России по Липецкой области, ночью 29 июня нетрезвый подозреваемый в своей квартире на проспекте Победы в Липецке поссорился со своей пассией и нанёс ей удар ножом в шею. От полученного ранения женщина скончалась.Следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка возбудил уголовное по части 1 статьи 105 УК РФ.