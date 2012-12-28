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994
48 минут назад
3

Ночью в Липецке была зарезана женщина

Подозреваемый уже признал вину и показал на месте, как убивал благоверную.

Жителя Липецка подозревают в убийстве сожительницы.

Как сообщили в СУ СК России по Липецкой области, ночью 29 июня нетрезвый подозреваемый в своей квартире на проспекте Победы в Липецке поссорился со своей пассией и нанёс ей удар ножом в шею. От полученного ранения женщина скончалась.

Следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка возбудил уголовное по части 1 статьи 105 УК РФ.

Как утверждают следователи, вину в особо тяжком преступления мужчина признал, подтвердив показания при их проверке на месте происшествия. Проводится следственные и процессуальные действия, а также судебные экспертизы с целью установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательств. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото и видео СУ СК России по Липецкой области
Убийство
домашнее насилие
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Липчанин
7 минут назад
Вроде спиртное вчера не продавали ), пусть проверят где он его взял, ничего святого, у людей праздник , а он людей убивает
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ВОЛОНТЁР
16 минут назад
Спиртное до хорошего не доводит.
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Кадык
24 минуты назад
Сожительница, особенно, пьющая- это бомба замедленного действия. Я не оправдываю убийцу. НО...прежде ищите женщину (шерше ля фам)
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