Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Девять беспилотников сбиты над Липецком: обломки одного упали на частный дом
Происшествия
В Липецке звучит сирена: объявлен красный уровень опасности
Происшествия
Дело о двух изнасилованиях пенсионерки подростком дошло до суда
Происшествия
В Липецк приехала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Общество
В Липецкой области все жарче: завтра до +32
Погода в Липецке
Начальник — это просто должность, руководитель — это дар
Неделя 48
На Центральный рынок лучше ходить в будний день после обеда
Общество
88 летний пенсионер пошёл в инвестиции. И потерял свои сбережения
Происшествия
Документы в ламинат: за или против?
Общество
Читать все
Молодежь составляет всего четверть населения области
Общество
Девять беспилотников сбиты над Липецком: обломки одного упали на частный дом
Происшествия
В Липецке звучит сирена: объявлен красный уровень опасности
Происшествия
В Липецк приехала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
Общество
Дело о двух изнасилованиях пенсионерки подростком дошло до суда
Происшествия
В Липецкой области все жарче: завтра до +32
Погода в Липецке
Начальник — это просто должность, руководитель — это дар
Неделя 48
На Центральный рынок лучше ходить в будний день после обеда
Общество
88 летний пенсионер пошёл в инвестиции. И потерял свои сбережения
Происшествия
Документы в ламинат: за или против?
Общество
Читать все
Происшествия
410
51 минуту назад
2

88 летний пенсионер пошёл в инвестиции. И потерял свои сбережения

От разорения дедулю спасло лишь то, что накоплений за жизнь у него - кот наплакал.

Житель Липецка ближе к 90 годам всё ещё искал возможность дополнительного заработка, а в результате потерял накопленные за жизнь 22 тысячи рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 17 июня на сайте валютной биржи, созданной злоумышленниками, ему предложили освоить новое дело – стать инвестором. Продвинутый старик зарегистрировался на платформе, прошёл краткое онлайн-обучение, и перешёл к заработку: начал вкладывать деньги в надежде на будущие барыши.

88-летний инвестор понял, что его обманули, когда попытался вывести прибыль с сайта: такой возможности не оказалось. Безуспешными отказались и попытки связаться с владельцами «валютной биржи»: они как в воду канули.

Полиция, конечно, проведёт проверку, примет меры к розыску, но практика показывает, что искать таких дельцов в бескрайнем электронном море – как ветер в поле.

Мошенникчество
инвестиции
0
2
2
0
4

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабка Первая)
5 минут назад
Сначала доживите до таких лет, а потом уж смейтесь. И откуда вам знать, про чужие накопления.
Ответить
кит
13 минут назад
Что нарисано пером ,то не вырубишь топором !На этом воспитан Дед !И верит всему написанному,если не на заборе написано,конечно ! Но времена поменялись-появился интернет !
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru