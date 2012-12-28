88 летний пенсионер пошёл в инвестиции. И потерял свои сбережения

От разорения дедулю спасло лишь то, что накоплений за жизнь у него - кот наплакал.

Житель Липецка ближе к 90 годам всё ещё искал возможность дополнительного заработка, а в результате потерял накопленные за жизнь 22 тысячи рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 17 июня на сайте валютной биржи, созданной злоумышленниками, ему предложили освоить новое дело – стать инвестором. Продвинутый старик зарегистрировался на платформе, прошёл краткое онлайн-обучение, и перешёл к заработку: начал вкладывать деньги в надежде на будущие барыши.

88-летний инвестор понял, что его обманули, когда попытался вывести прибыль с сайта: такой возможности не оказалось. Безуспешными отказались и попытки связаться с владельцами «валютной биржи»: они как в воду канули.

Полиция, конечно, проведёт проверку, примет меры к розыску, но практика показывает, что искать таких дельцов в бескрайнем электронном море – как ветер в поле.