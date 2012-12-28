Еще одна авария на данковской трассе: столкнулись два «ВАЗа», один отбросило в грузовик
Учитель из Липецкой области получил 20 лет по обвинению в госизмене и содействии террористической деятельности
Происшествия
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сегодня, 08:42
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Несколько дней пил: дело о пьяном минировании метро направлено в суд
В Липецке будут судить 57-летнего жителя города по обвинению в телефонном терроризме. 31 марта он позвонил в полицию и заявил о минировании одной из станций московского метро.
По части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры) ему грозит крупный штраф, или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
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