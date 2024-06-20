Город мобилизует силы для противостояния стихии и устранения ее возможных последствий

Предварительный, пока непродолжительный удар штормовой ветер уже нанес.

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В «Европейском» ветер опрокинул навес контейнерной площадки на парковку



Как сообщили в мэрии Липецка, сегодня ожидаются ливни, крупный град, грозы и ветер с порывами до 23 м/с. Первый удар стихия нанесла. Пока еще не сильный, но разбита одна остановка, обломаны сучья деревьев.

«Городские службы переведены в режим повышенной готовности.Специалисты «Зеленхоза» формируют бригады для уборки деревьев, которые могут упасть при порывах ветра. Сотрудники «Липецкгорсвета» мониторят работоспособность светофорных объектов и сетей наружного освещения. Специалисты муниципального управления благоустройства вывели на дежурство 2 ассенизаторских машины, дополнительно привлекли 3 бригады рабочих, которые будут расчищать дождеприёмники.Ливневки не рассчитаны на прохождение сильных потоков воды за короткий промежуток времени. Поэтому на ряде низинных участков могут фиксироваться подтопления. Обычно ситуация стабилизируется в течение часа после окончания ливня.Будьте внимательны и осторожны! Избегайте нахождения под ЛЭК и, по возможности, не выходить на улицу во время непогоды»— С коллегами провели совещание и обсудили непогоду, которая бушует в Москве. Предполагали, что она придет в Липецк, и выработали алгоритм действий, чтобы минимизировать возможные последствия. Готовы реагировать, — сообщил и.о главы города Роман Ченцов.