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1230
35 минут назад
2

Город мобилизует силы для противостояния стихии и устранения ее возможных последствий

Предварительный, пока непродолжительный удар штормовой ветер уже нанес.

Как сообщили в мэрии Липецка, сегодня ожидаются ливни, крупный град, грозы и ветер с порывами до 23 м/с. Первый удар стихия нанесла. Пока еще не сильный, но разбита одна остановка, обломаны сучья деревьев.



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В «Европейском» ветер опрокинул навес контейнерной площадки на парковку

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На Сиреневом проезде ветер повалил часть дерева на провода


«Городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Специалисты «Зеленхоза» формируют бригады для уборки деревьев, которые могут упасть при порывах ветра. Сотрудники «Липецкгорсвета» мониторят работоспособность светофорных объектов и сетей наружного освещения. Специалисты муниципального управления благоустройства вывели на дежурство 2 ассенизаторских машины, дополнительно привлекли 3 бригады рабочих, которые будут расчищать дождеприёмники.

Ливневки не рассчитаны на прохождение сильных потоков воды за короткий промежуток времени. Поэтому на ряде низинных участков могут фиксироваться подтопления. Обычно ситуация стабилизируется в течение часа после окончания ливня.

Будьте внимательны и осторожны! Избегайте нахождения под ЛЭК и, по возможности, не выходить на улицу во время непогоды»

— С коллегами провели совещание и обсудили непогоду, которая бушует в Москве. Предполагали, что она придет в Липецк, и выработали алгоритм действий, чтобы минимизировать возможные последствия. Готовы реагировать, — сообщил и.о главы города Роман Ченцов.
ураган. ветер
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Комментарии (2)

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Сначала новые
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15 минут назад
15 декабря к снегопаду никак не приготовились. И даже с утра ни одного трактора город не чистило. Половина маршруток в рейс просто не вышло. И заменить не додумались.
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Как то так
18 минут назад
То жара, то дожди зальют Небесная канцелярия безответственно работает
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