Липецкая вечЁрка: трое погибших на дороге, новые трамваи выходят на рельсы и отключение газа в элитном поселке
Новым главным федеральным инспектором по Липецкой области назначена бывшая орловская чиновница
Еще одна авария на данковской трассе: столкнулись два «ВАЗа», один отбросило в грузовик
Общество
1230
35 минут назад
2
Город мобилизует силы для противостояния стихии и устранения ее возможных последствий
Предварительный, пока непродолжительный удар штормовой ветер уже нанес.
В «Европейском» ветер опрокинул навес контейнерной площадки на парковку
На Сиреневом проезде ветер повалил часть дерева на провода
«Городские службы переведены в режим повышенной готовности.
Специалисты «Зеленхоза» формируют бригады для уборки деревьев, которые могут упасть при порывах ветра. Сотрудники «Липецкгорсвета» мониторят работоспособность светофорных объектов и сетей наружного освещения. Специалисты муниципального управления благоустройства вывели на дежурство 2 ассенизаторских машины, дополнительно привлекли 3 бригады рабочих, которые будут расчищать дождеприёмники.
Ливневки не рассчитаны на прохождение сильных потоков воды за короткий промежуток времени. Поэтому на ряде низинных участков могут фиксироваться подтопления. Обычно ситуация стабилизируется в течение часа после окончания ливня.
Будьте внимательны и осторожны! Избегайте нахождения под ЛЭК и, по возможности, не выходить на улицу во время непогоды»
— С коллегами провели совещание и обсудили непогоду, которая бушует в Москве. Предполагали, что она придет в Липецк, и выработали алгоритм действий, чтобы минимизировать возможные последствия. Готовы реагировать, — сообщил и.о главы города Роман Ченцов.
0
1
1
4
4
Комментарии (2)