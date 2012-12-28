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Липецкая вечЁрка: поврежденный беспилотником дом, пропавшая в Сочи и карьера Романа Ченцова
Происшествия
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27 минут назад
Автомобиль, водонапорная башня и две надворные постройки горели в Липецкой области
Всего за сутки МЧС зарегистрировало девять пожаров.
В селе Калабино Задонского района вчера сгорела деревянная пристройка к водонапорной башне.
Площадь возгорания подкапотного пространства у автомобиля «BMW» составила один квадратный метр.
Еще пять раз пожарные выезжали на происшествия связанные с короткими замыканиями, и пригоревшей пищей.
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