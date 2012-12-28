41-летнюю женщину осудили за махинации с соцконтрактом

Выделенные 350 000 рублей на покупку свиней, птицы и кормов были потрачены не по назначению.

Становлянский районный суд приговорил к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком 41-летнюю жительницу Краснинского района по части третьей статьи 159 УК РФ за мошенничество в крупном размере при заключении социального контракта.По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, женщина заключила с Центром социальной защиты населения Липецкой области соцконтракт и получила 350 тысяч рублей на покупку свиней, домашней птицы и кормов. Но отчитываясь за полученную выплату, женщина предоставила в центр соцзащиты поддельные чеки. На самом деле деньги она потратила не на дело, а на свои личные нужды.