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149
20 минут назад
1

41-летнюю женщину осудили за махинации с соцконтрактом

Выделенные 350 000 рублей на покупку свиней, птицы и кормов были потрачены не по назначению.

Становлянский районный суд приговорил к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком 41-летнюю жительницу Краснинского района по части третьей статьи 159 УК РФ за мошенничество в крупном размере при заключении социального контракта.

По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, женщина заключила с Центром социальной защиты населения Липецкой области соцконтракт и получила 350 тысяч рублей на покупку свиней, домашней птицы и кормов. Но отчитываясь за полученную выплату, женщина предоставила в центр соцзащиты поддельные чеки. На самом деле деньги она потратила не на дело, а на свои личные нужды.
соцконтракт
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Комментарии (1)

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Лиса из парка
5 минут назад
К сожалению люди неграмотные, сами себе яму роют этими соц контрактами
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