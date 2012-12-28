Кейтеринговая компания внезапно для мэрии Липецка отказалась кормить детей в школьных лагерях
Происшествия
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20 минут назад
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41-летнюю женщину осудили за махинации с соцконтрактом
Выделенные 350 000 рублей на покупку свиней, птицы и кормов были потрачены не по назначению.
По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, женщина заключила с Центром социальной защиты населения Липецкой области соцконтракт и получила 350 тысяч рублей на покупку свиней, домашней птицы и кормов. Но отчитываясь за полученную выплату, женщина предоставила в центр соцзащиты поддельные чеки. На самом деле деньги она потратила не на дело, а на свои личные нужды.
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