Группа НЛМК подвела промежуточные итоги участия в федеральном проекте «Чистый воздух»

Проекты НЛМК, реализованные в рамках программы «Чистый воздух», позволили значимо улучшить качество атмосферы Липецка, а полученный эффект снижения эмиссии по основным источникам в 2,5 раза превзошел первоначальный план. Это позволяет Липецку с 2013 года сохранять статус самого чистого металлургического города в России, показатели состояния атмосферы в котором сейчас находятся на уровне городов, где нет крупных промышленных предприятий.





Компания реализует проекты «Чистого воздуха» в соответствии с соглашением, заключенным в 2019 году между НЛМК, Минприроды России, Росприроднадзором и Администрацией Липецкой области (далее – соглашение). Проекты, вошедшие в Комплексный план мероприятий по снижению эмиссии в атмосферу в Липецке, нацелены на снижение совокупной эмиссии 20 контролируемых веществ на 21% к 2026 году по сравнению с базовым 2017 годом.С 2019 года уже реализовано 17 проектов, которые привели к сокращению эмиссии более чем на 20 тыс. тонн, это на 12,5 тыс. тонн или 156% выше установленного в Соглашении уровня. Этот результат был обеспечен такими проектами, как капитальный ремонт двух доменных печей, двух конвертеров, строительство нового комплекса переработки доменного щебня. Было также модернизировано около 40 пылегазоочистных установок и аспирационных систем.Совокупные инвестиции компании в проекты «Чистого воздуха» составили около 115 млрд рублей за 5 лет.В 2024 году компания полностью исключила запах сероводорода от источников комбината, сократив концентрацию этого вещества в атмосфере. В настоящий момент основным источником запаха сероводорода в Липецке остаются очистные сооружения, принадлежащие коммунальному комплексу города. Экологический эффект на НЛМК по сероводороду достигнут благодаря проекту реконструкции установки придоменной грануляции шлака доменной печи № 6, объединению потоков улавливания коксового газа, внедрению новых методов переработки шлака, не допускающих выделение сероводорода в воздух. Инвестиции НЛМК в эти проекты превысили 10 млрд рублей.Планы компании по дальнейшему сокращению воздействия на воздух предусматривают строительство утилизационной электростанции (УТЭЦ-2), замену воздухонагревателей на одной из доменных печей и реализацию проекта по очистке газов в агломерационном цехе от пыли и серы. Эффект снижения эмиссии от этих проектов составит 14 тыс. тонн контролируемых веществ, что позволит НЛМК в срок и полностью выполнить все взятые на себя обязательства в рамках четырехстороннего соглашения.Основным требованием компании при реализации проектов в области экологии является выбор оборудования, соответствующего наилучшим доступным технологиям (НДТ) для России. В мае этого года соответствие НЛМК уровню НДТ в области производства чугуна, стали, ферросплавов и другой продукции подтвердила независимая научная экспертиза, выполненная экспертами НИИ «Центр экологической и промышленной политики». По итогам экспертизы было установлено, что НЛМК в настоящее время уже соответствует уровню НДТ, который позволяют обеспечить минимально возможное воздействие на окружающую среду и достичь высокого уровня энергоэффективности производства.