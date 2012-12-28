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48 минут назад

31-летний липчанин заработал 1000 рублей и сел на 8 лет

Мужчина попался на сбыте 0,52 грамма синтетического наркотика.

Советский районный суд вынес приговор 31-летнему липчанину за незаконный сбыт наркотиков в значительном размере.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в сентябре 2023 года мужчина продал за 1000 рублей 0,52 грамма синтетического наркотика. Но покупатель оказался засланным казачком: сотрудники управления наркоконтроля УМВД России по Липецкой области проводили оперативно-розыскные мероприятия.

В результате наркосбытчик получил 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
наркотики
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