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Происшествия
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48 минут назад
31-летний липчанин заработал 1000 рублей и сел на 8 лет
Мужчина попался на сбыте 0,52 грамма синтетического наркотика.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в сентябре 2023 года мужчина продал за 1000 рублей 0,52 грамма синтетического наркотика. Но покупатель оказался засланным казачком: сотрудники управления наркоконтроля УМВД России по Липецкой области проводили оперативно-розыскные мероприятия.
В результате наркосбытчик получил 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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