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22-летний грязинец украл из квартиры телефон и перевёл себе 20 000 рублей со счёта его владельца
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Общество
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сегодня, 09:35
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22-летний грязинец украл из квартиры телефон и перевёл себе 20 000 рублей со счёта его владельца
Деньги он потратил, а телефон сдал в ломбард.
«Подозреваемый был в гостях в Липецке. Покидая квартиру товарища, он увидел, что дверь в соседнюю квартиру открыта. Мужчина воспользовался ситуацией и похитил из открытой квартиры сотовый телефон. А потом с помощью банковского приложения перевел на свою банковскую карту 20 тысяч рублей. Деньги он потратил, а телефон сдал в ломбард», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Действия грязинца квалифицированы по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновение в жилище). Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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