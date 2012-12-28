22-летний грязинец украл из квартиры телефон и перевёл себе 20 000 рублей со счёта его владельца

Деньги он потратил, а телефон сдал в ломбард.

22-летнего ранее судимого за хищение и незаконный оборот наркотиков жителя Грязинского района задержали по подозрению в квартирной краже и краже с банковского счета.«Подозреваемый был в гостях в Липецке. Покидая квартиру товарища, он увидел, что дверь в соседнюю квартиру открыта. Мужчина воспользовался ситуацией и похитил из открытой квартиры сотовый телефон. А потом с помощью банковского приложения перевел на свою банковскую карту 20 тысяч рублей. Деньги он потратил, а телефон сдал в ломбард», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Действия грязинца квалифицированы по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновение в жилище). Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.