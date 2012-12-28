Жарко и сухо: в Липецкой области до +32

10 июня Липецкая область будет находиться в малоградиентном барическом поле, существенных осадков не ожидается. 11 и 12 июня с запада на восток будут перемещаться атмосферные фронты, которые принесут с собой кратковременные дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 10 июня - 22 градуса тепла, что на 4 градуса выше климатической нормы, 11 и 12 июня – 24-25 градусов тепла, что на 7 градусов выше нормы.







По западу области сохраняется высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +11 до +16 градусов, днем – от +27 до +32 градусов.







В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от +12 до +14 градусов, днем – от +29 до +31 градусов.





День 10 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 2 градуса тепла.