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сегодня, 10:13
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Липецкую учительницу мошенники запугали обвинением в финансировании террористов и втянули в свою аферу

В последний момент женщина догадалась набрать номер своего начальника, от которого, якобы, и поступило сообщение о секретной операции спецслужб

По классической уже схеме мошенники пытались обворовать 63-летнюю липецкую учительницу.

- 63-летняя липчанка увидела в мессенджере сообщение от своего «начальника», который предупредил её о том, что женщине должен позвонить «куратор по безопасности Министерства безопасности». Через час с ней действительно вышел на связь мужчина. От её имени были перечислены деньги человеку, который является террористом. Куратор пояснил, что это «дело рук» сотрудников банка, и необходимо поспособствовать их поимке. После этой новости с работницей образовательного учреждения связалась неизвестная девушка, представитель банка. По её просьбе, женщина отпросилась с работы «по семейным обстоятельствам» и ни с кем не делилась подробностями разговора. Ей вызвали такси, на котором она добралась до ближайшего банка. Приехав на указанный адрес, она сняла со счёта 650 тысяч рублей. В ходе очередного звонка ей объяснили дальнейший план действий, а именно чтобы подтвердить свою невиновность. Незнакомка непрерывно инструктировала липчанку. Учительница приобрела мобильный телефон, установила приложение, чтобы перевести все деньги, но у неё появились сомнения в правильности своих действий. Она позвонила на реальный номер начальника, который пояснил, что это дело рук мошенников, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.

К счастью, женщина не успела отправить деньги мошенникам.
мошенничество
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Адвокат Черный
51 минуту назад
Что- то на это раз сплоховали пацаны!!! Жаль, не успели развести на реальное бабло очередную лохушку...
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Не язвите
26 минут назад
А то сами и попадёте на этот крючок.
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Адвокат Черный
12 минут назад
А то сами и попадёте на этот крючок. Я профессионал. Это раз. Я из 90-х, это два. Такое просто невозможно по определению. Как невозможно зимой цвести тюльпанам (такое бывает только в сказках!)
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Россиянка
3 минуты назад
Я профессионал. Это раз. Я из 90-х, это два. Такое просто невозможно по определению. Как невозможно зимой цвести тюльпанам (такое бывает только в сказках!) То есть такой же разводила профессиональный,все адвокаты такие. Мало у кого присутствует совесть,а жадность непомерно на деньги.
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