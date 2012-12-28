Липецкую учительницу мошенники запугали обвинением в финансировании террористов и втянули в свою аферу

В последний момент женщина догадалась набрать номер своего начальника, от которого, якобы, и поступило сообщение о секретной операции спецслужб

По классической уже схеме мошенники пытались обворовать 63-летнюю липецкую учительницу.- 63-летняя липчанка увидела в мессенджере сообщение от своего «начальника», который предупредил её о том, что женщине должен позвонить «куратор по безопасности Министерства безопасности». Через час с ней действительно вышел на связь мужчина. От её имени были перечислены деньги человеку, который является террористом. Куратор пояснил, что это «дело рук» сотрудников банка, и необходимо поспособствовать их поимке. После этой новости с работницей образовательного учреждения связалась неизвестная девушка, представитель банка. По её просьбе, женщина отпросилась с работы «по семейным обстоятельствам» и ни с кем не делилась подробностями разговора. Ей вызвали такси, на котором она добралась до ближайшего банка. Приехав на указанный адрес, она сняла со счёта 650 тысяч рублей. В ходе очередного звонка ей объяснили дальнейший план действий, а именно чтобы подтвердить свою невиновность. Незнакомка непрерывно инструктировала липчанку. Учительница приобрела мобильный телефон, установила приложение, чтобы перевести все деньги, но у неё появились сомнения в правильности своих действий. Она позвонила на реальный номер начальника, который пояснил, что это дело рук мошенников, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.К счастью, женщина не успела отправить деньги мошенникам.