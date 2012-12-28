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Происшествия
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38 минут назад
Рязанский наркокурьер предстанет перед судом в Липецкой области
Житель соседнего региона был задержан в апреле
- 40-летний мужчина планировал транспортировать наркотики в Рязанскую область, для дальнейшего распространения путем размещения «закладок». Задержанный пояснил, что информацию о незаконном заработке он нашел в Интернете и действовал по указанию куратора, сообщавшего ему координаты тайников и алгоритм сбыта наркотиков. В отношении подозреваемого следователем территориального подразделения полиции возбуждалось уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие завершено, дело передается в суд. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.
наркотики
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