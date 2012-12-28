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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: вонь в городе, названы все кандидаты в мэры и спасание совы

Сегодня, 7 июня, Липецк накрыло запахом навоза, названы все претенденты на пост мэра, и на улице Московской спасли сову.

Утро началось не с кофе, а с вони! Причем на запах навоза жаловались липчане, живущие в разных районах города.

В управлении экологии оперативно сообщили, что неприятный запах связан с внесением сельхозпредприятиями навоза на поля. Замеры воздуха выявили превышение предельно допустимой концентрации аммиака более чем в два раза(!) на улице Казьмина в микрорайоне «Звёздный». Эта часть города находится ближе всего к предполагаемому источнику вони — полям в Липецком районе. 

По требованию экологов неназванные сельхозпредприятия уже прекратили внесение навоза в почву. По данным же GOROD48, внимание контролирующих органов приковано к предприятиям группы компаний «Экоптица» Эдуарда Кирьянова — именно они находятся в районе источника неприятного запаха. Предположительно, навоз разбросали на полях, но вовремя не задисковали тракторами.

И такие дела в Липецке не в первый раз. В июне 2019 года в адрес генерального директора ООО «КолоСС», которое вносило навоз на поля без учета скорости и направления ветра, прокуратура внесла представление и потребовала исправить нарушения.

Как закончится сегодняшняя вонючая атака на Липецк мы можем только гадать. Судя по тому, что жители сел Липецкого округа несколько лет безуспешно борются с владельцами «КолоССа» за свежий воздух, задача у контролирующих органов не из легких.

«Советская улица — вроде центр города, а воняет навозом тем же! Не город, а коровник какой-то загаженный!» — возмутился Жилец.

«Предлагается переименовать микрорайон «Звёздный» в «Навозный», во избежание иллюзий и недоразумений», — предложил комментатор.

«А позвольте позлорадствовать! Когда эта самая «Экоптица» регулярно, несколько раз в неделю, воняет в селах Липецкого района — никакие экологи не берут анализы. И никакие сходы сельских жителей, никакие их обращения к разным ветвям власти воздействия не имеют. А тут видите ли в городе завоняло один раз в год — народ возбудился. Придется потерпеть, если хочется есть недорогое мясо. А нормальные очистные денег немалых стоят. P. S. А почему анализ только на аммиак? Там такой букет, что аммиак в нём — это парфюм от Шанель!» — считает еще один комментатор.

Сегодня конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Липецка наконец-то назвала всех претендентов по фамилиям.

Подали документы в комиссию шесть человек: 56-летний Вадим Егоров — доцент кафедры «Уголовное право и процесс» Липецкого филиала РАНХиГС, 40-летний Платон Кирмасов — менеджер у индивидуального предпринимателя Боровлева Д. А., 44-летний Роман Крысин — библиотекарь Библиотечно-информационного центра им. Е. П. Смургиса, 34-летний Николай Быковских — депутат Липецкого областного Совета депутатов, и 44-летний Роман Ченцов — глава Лебедянского муниципального района. Шестой кандидат — Максим Кулигин — предоставил комиссии не весь пакет документов. Поэтому во второй тур конкурса он не прошел.

Второй тур состоится 14 июня, кандидаты должны будут представить свое видение развития Липецка на ближайшие пять лет. 27 июня на сессии горсовета депутаты выберут мэра.

Так как липчане главу города не выбирают еще со времен Сергея Иванова, они позволили себе шутки в комментариях GOROD48.

«Обхахочешься от таких кандидатов! Можно делать ставку на библиотекаря и менеджера у ИП. Это как раз люди с опытом работы в административных органах. То, что надо! Как же грустно и печально!» — написал 123.

«Давайте уж библиотекаря Крысина мэром сделаем, его замом авторитета Доцента», — идея от Предложение.

«Я за Доцента. Во-первых — уже кличка есть и положение в уголовном мире, может вопросы порешать. Нам такой человек нужен», — поддержал 100.

«А из женщин никто не соизволил побороться?» — спросил читатель.

«Пригласите Олега Петровича. Не прогадаете», — предложил Липецк рулит.

А на улице Московской охотинспекторы спасли сову. Птица запуталась в проводах.



«Добрый день! Птица, на самом деле, застряла крылом в элементах столба освещения. Сову освободили сотрудник хозяйственной службы областной детской больницы. У совы сломано левое крыло. Сотрудники областного управления по охране биологических ресурсов прибыли позже и повезли сову в ветлечебницу», — дополнил новость гость.

Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +25 до +27 градусов. Дождей не ожидается.

И обратите внимание, муниципальные автобусы с кондиционерами пометили стикером со снежинкой. Обещают, что и частники присоединятся к этому флешмобу. Если у муниципального предприятия две трети автобусов с кондиционерами, то у частников таких только 15.


вечЁрка
сельское хозяйство
выборы мэра
птицы
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Комментарии (2)

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Андрей
42 минуты назад
Какой кондиционер? 24-тый раз в час проедет уже "Аллилуйя".
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Электорат
53 минуты назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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