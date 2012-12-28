Без дома №1 и в форме рогатки: что там внутри на одной из старейших улиц Липецка

Новый выпуск «Что там внутри?» посвящен улице Карла Маркса. Некоторые думают, что она исчезла вместе с площадью, которая теперь носит имя Петра Великого. Но нет. Эта улица — одна из старейших в Липецке, причем имеет форму рогатки.Дом № 1 на этой улице снесли в девяностые. Зато сохранился дом № 2 — концертный зал «Унион». Мы зашли в него со служебного входа и посмотрели на барельефы, которые не видят зрители. А еще предались ностальгии по старому Нижнему парку, и вспомнили про трамвайное кольцо.На улице, протяженностью почти километр, нет ни одного жилого дома!