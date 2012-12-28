Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Пока фермер был в командировке, его сотрудник вывез со склада более 130 тонн пивоваренного ячменя
Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Общество
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сегодня, 09:00
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Без дома №1 и в форме рогатки: что там внутри на одной из старейших улиц Липецка
Дом № 1 на этой улице снесли в девяностые. Зато сохранился дом № 2 — концертный зал «Унион». Мы зашли в него со служебного входа и посмотрели на барельефы, которые не видят зрители. А еще предались ностальгии по старому Нижнему парку, и вспомнили про трамвайное кольцо.
На улице, протяженностью почти километр, нет ни одного жилого дома!
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