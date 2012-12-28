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Общество
1404
сегодня, 09:00
6

Без дома №1 и в форме рогатки: что там внутри на одной из старейших улиц Липецка

Новый выпуск «Что там внутри?» посвящен улице Карла Маркса. Некоторые думают, что она исчезла вместе с площадью, которая теперь носит имя Петра Великого. Но нет. Эта улица — одна из старейших в Липецке, причем имеет форму рогатки.

Дом № 1 на этой улице снесли в девяностые. Зато сохранился дом № 2 — концертный зал «Унион». Мы зашли в него со служебного входа и посмотрели на барельефы, которые не видят зрители. А еще предались ностальгии по старому Нижнему парку, и вспомнили про трамвайное кольцо.

На улице, протяженностью почти километр, нет ни одного жилого дома!
Что там внутри
улица Карла Маркса
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Дед
4 минуты назад
Тогда все было лучше , и люди тоже !
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Молодец
34 минуты назад
Никогда там не был и не интересно
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Зоя
сегодня, 12:07
В зале УНИОНА - ранее Октября - бывал каждый липчанин. Помним фильмы, БУФЕТ с соками и пирожными , извините за подробности - туалет , для посещения которого надо было спустится перед залом вниз , как бы в подвальное помещение, помним танцевальную площадку и танцы в НИЖНЕМ , кстати билет стоил 25 копеек, фонтанчики с минеральной водой , а кто не помнит обезьяну АНТОНА в зоопарке .... прекрасное доброе время.....
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Да
сегодня, 12:57
И ещё музыканты в "Октябре' с блестящими инструментами, в белых костюмах. С детства запомнила.
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Бабка Первая
сегодня, 11:31
Мало было камня, потому и сохранилось немногое. Помню, как жалко было филармонию, но те стены и перекрытия из палок стали опасны. Ау, старожилы - я ничего не путаю? А за историю - большущее спасибо.
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От Липецка
сегодня, 10:42
Камня на камне не осталось. Все снесено.
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