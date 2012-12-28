На 15 улицах Липецка отключат холодную воду

5 июля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях по адресам: бульвар Шубина, 4, улица Московская, 30, улица Пожарского, 40 – без холодной воды временно останутся потребители 15 улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах и зданиях №№ 37, 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по бульвару Шубина, №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 26, 26а, 28, 30, 30а 30б, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44 по улице Катукова, №№ 3, 5, 7, стр. 2а по улице Кривенкова, №№ 6е, 28, 30, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 30 корп. 3, 30 корп. 4, 30 корп. 5, 30 корп. 6, 30 корп. 7, 30/3 стр. 1, 30/3а, 30/3б, 30а, 30б, 30г, 30д, 30е, стр. 34, по улице Московской, в частном секторе улиц Баумана (дома №№ 27-59), Бородинской, Стасова, Литейной, Арсеньева, Карбышева, Мешкова, Пожарского, Лавочкина.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.