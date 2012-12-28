Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Общество
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вчера, 18:28
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На 15 улицах Липецка отключат холодную воду
5 июля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях по адресам: бульвар Шубина, 4, улица Московская, 30, улица Пожарского, 40 – без холодной воды временно останутся потребители 15 улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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