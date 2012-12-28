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сегодня, 15:36
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Жители деревни в Липецком районе задыхаются от навозной вони

Причем эта история длится с перерывами не один год.

«Уже больше года круглосуточно на улице появляется едкий запах из-за слива жидкости (фекалий и отходов свинокомплекса) в поля соседствующими с нашим поселением: д. Яковлевка», так начинается жалоба жителей деревни Яковлевка Липецкого района, которую они направили сразу в несколько ведомств — областное управление экологии и природных ресурсов, Роспотребнадзор, управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, УМВД России по Липецкой области, администрацию Липецкого района и на портал «Развиваем Липецкую область вместе».

Жители деревни просят установить и привлечь к ответственности лиц, допустивших слив биологических и промышленных отходов, а также проверить законность работы предприятий, от деятельности которых они страдают.

GOROD48 уже не раз рассказывал противостоянии жителей деревни с владельцем свиноводческого комплекса, находящегося в соседней Сухой Лубне. Летом 2021 года прокуратура проверяла, как жидкий навоз попал в овраги. Через год животноводческое предприятие оштрафовали на крупную сумму за слив отходов на почву. В мае прошлого года история с неприятным запахом продолжилась. А в марте 2022 года суд обязал снести свиноферму.

«Своим решением судья Липецкого районного суда Светлана Мартышова отметила, что Эдуард Кирьянов и ООО «Фермер-Л»  за счет собственных средств в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу должны снести здания свиноводческого комплекса в Сухой Лубне».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, решение суда вступило в силу 26 июля 2022 года и дело сдали в архив. Однако свиноферма до сих пор действует. Это в разговоре с GOROD48 подтвердил директор ООО «Фермер Л» Александр Бабанин. По его словам, решение суда оспаривается.

— Жители деревни жалуются на неприятный запах, который по их мнению, идет от жижи, сливаемой со свинофермы.

— Они ошибаются. Запах идет от внесения навоза ООО «КолоСС». Они раскидывают навоз на поле и дискуют его.

В управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области GOROD48 сообщили, что начали проверку по жалобе жителей деревни на неприятный запах.

Кстати, в июне областной суд начнет слушание дела по иску прокурора Липецкого района и администрации Липецкого района к ООО «Фермер-Л», с привлечением в качестве третьего лица Эдуарда Кирьянова о взыскании вреда причиненного почвам, как объекту окружающей среды. Штраф за вред, причиненный почвам в результате использования земель для целей не связанных с сельским хозяйством, может оставить 924 тысячи рублей.
неприятный запах
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Другого не бывает
10 минут назад
Кто не хочет нюхать навоз, тот будет есть пластиковую колбасу.
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Водитель
10 минут назад
Животноводство в принципе невозможно без запаха навоза. Может этим писарям пора перебираться в город?
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Казинка
11 минут назад
Ситуация в Новой Жизни и на ул. Асфальтная еще ужаснее. Запахи идут от ЭКО Птицы, Птицефабрика Россия. Самое страшное то, что ни одна инстанция Липецка не реагирует на наши обращения. Живем как в хлеву. Но никому нет дела.
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решения
31 минуту назад
суда не обязательны к исполнению получается?
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оспорить
17 минут назад
никто не отменял.
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оспорить
21 минуту назад
никто не отменял. Делается? Делается. По словам. Можно бы проверить.
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Вот это поворот ))))))
37 минут назад
Владельцы - Ван Ден Брук Ольга Николаевна - ООО КолоСС.
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где поворот?
32 минуты назад
Здесь вопрос не в том, кто владелец, а в том, кто...навонял:-)
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Баба Нюра
38 минут назад
Это что, вы в Боринское Липецкого района приехайте, там вообще потеря сознания случается, глаза слезятся и это начинается на сумерках, кто что открывает.
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МЕНДЕЛЬ ДАВИД
52 минуты назад
ПРЕДПОЛАГАЮ ЧТО КТО ТО КРЫШУЕТ ДАННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЯ С ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЙИИ
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