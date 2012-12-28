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Общество
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сегодня, 15:36
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Жители деревни в Липецком районе задыхаются от навозной вони
Причем эта история длится с перерывами не один год.
Жители деревни просят установить и привлечь к ответственности лиц, допустивших слив биологических и промышленных отходов, а также проверить законность работы предприятий, от деятельности которых они страдают.
GOROD48 уже не раз рассказывал противостоянии жителей деревни с владельцем свиноводческого комплекса, находящегося в соседней Сухой Лубне. Летом 2021 года прокуратура проверяла, как жидкий навоз попал в овраги. Через год животноводческое предприятие оштрафовали на крупную сумму за слив отходов на почву. В мае прошлого года история с неприятным запахом продолжилась. А в марте 2022 года суд обязал снести свиноферму.
«Своим решением судья Липецкого районного суда Светлана Мартышова отметила, что Эдуард Кирьянов и ООО «Фермер-Л» за счет собственных средств в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу должны снести здания свиноводческого комплекса в Сухой Лубне».
Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, решение суда вступило в силу 26 июля 2022 года и дело сдали в архив. Однако свиноферма до сих пор действует. Это в разговоре с GOROD48 подтвердил директор ООО «Фермер Л» Александр Бабанин. По его словам, решение суда оспаривается.
— Жители деревни жалуются на неприятный запах, который по их мнению, идет от жижи, сливаемой со свинофермы.
— Они ошибаются. Запах идет от внесения навоза ООО «КолоСС». Они раскидывают навоз на поле и дискуют его.
В управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области GOROD48 сообщили, что начали проверку по жалобе жителей деревни на неприятный запах.
Кстати, в июне областной суд начнет слушание дела по иску прокурора Липецкого района и администрации Липецкого района к ООО «Фермер-Л», с привлечением в качестве третьего лица Эдуарда Кирьянова о взыскании вреда причиненного почвам, как объекту окружающей среды. Штраф за вред, причиненный почвам в результате использования земель для целей не связанных с сельским хозяйством, может оставить 924 тысячи рублей.
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