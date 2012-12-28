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2222
вчера, 15:32
27

В Добринском округе «ВАЗ» вынес с трассы «КамАЗ» с прицепом

Водителям машин понадобилась медпомощь. 

Сегодня на участке дороги между Плавицей и Пушкино в Добринском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и грузовика. Легковой автомобиль  «ВАЗ-2107», за рулем которого находилась 21-летняя девушка, столкнулся с грузовым «КамАЗ» с прицепом, которым управлял 53-летний мужчина.

От удара «семерки» «КамАЗ» вынесло в кювет и он перевернулся вместе с прицепом.

На место ДТП оперативно выехала дежурная смена пожарной части № 13 «Управления ГПСС Липецкой области».

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После осмотра спасателями оба водителя были переданы бригадам скорой медицинской помощи.
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Комментарии (27)

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Как гость
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Сначала новые
$$$%
вчера, 23:20
Дай бог что всё живы
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Житель
вчера, 22:36
Думала что у КАМАЗа помеха справа и он должен был пропустить ее, ха ха ха
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За городом
вчера, 20:50
разрешено легковушкам не более 90 км/ч, а грузовикам не более 70 км/ч. Но не соблюдают и ездят быстрее. Почему бы не сделать не более 60 км/ч для всех за городом, а в черте нас пунктов не более 40 км/ч для всех?
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*****
вчера, 20:06
Не торопитесь. Семерка стоит на трассе судя по фото КамАЗ мог выезжать с примыкающей дороги на большой скорости, слишком далеко улетел. Кто виноват не написали. Судя по фото в полосатых панталонах т тапочках это не 21 летняя девушка
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А может,
вчера, 20:30
это её мама. Обоих водителей скорая увезла.
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Александр Н.
вчера, 19:48
Главное что все живы.
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Антону
вчера, 19:40
в смысле кому на сво, отцу 21-летней или кому?
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Антон
вчера, 19:30
Все данные, передаются от ГИБДД, приставам, судам, участковым, найдут , перезвонят и предложат на сво...
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И куда же
вчера, 19:11
так надо было спешить?
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Вероятно,
вчера, 19:09
её родителям "расхлёбывать"?
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Очевидец
вчера, 17:53
Семёрка красавчик! Завалила КАМАЗ.
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Ха
вчера, 18:00
Конечно красавица... Готовь кошель расплачиваться.
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