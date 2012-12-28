Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Происшествия
2222
вчера, 15:32
27
В Добринском округе «ВАЗ» вынес с трассы «КамАЗ» с прицепом
Водителям машин понадобилась медпомощь.
От удара «семерки» «КамАЗ» вынесло в кювет и он перевернулся вместе с прицепом.
На место ДТП оперативно выехала дежурная смена пожарной части № 13 «Управления ГПСС Липецкой области».
После осмотра спасателями оба водителя были переданы бригадам скорой медицинской помощи.
1
13
6
2
7
Комментарии (27)