В Добринском округе «ВАЗ» вынес с трассы «КамАЗ» с прицепом

Водителям машин понадобилась медпомощь.

Сегодня на участке дороги между Плавицей и Пушкино в Добринском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и грузовика. Легковой автомобиль «ВАЗ-2107», за рулем которого находилась 21-летняя девушка, столкнулся с грузовым «КамАЗ» с прицепом, которым управлял 53-летний мужчина.От удара «семерки» «КамАЗ» вынесло в кювет и он перевернулся вместе с прицепом.На место ДТП оперативно выехала дежурная смена пожарной части № 13 «Управления ГПСС Липецкой области».После осмотра спасателями оба водителя были переданы бригадам скорой медицинской помощи.