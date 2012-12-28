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1917
вчера, 15:22
21

Жителям улицы Мичурина подбросили несколько самосвалов мусора

Никаких работ во дворе не проводится.

Жители дома №34 по улице Мичурина рассказали GOROD48 о внезапно появившихся нескольких терриконов строительного мусора во дворе их дома:

«К нам на придомовую территорию, на этой неделе, завезли несколько самосвалов строительного мусора. Прямо под окна жилого многоквартирного дома. Просто завезли и высыпали. Никаких коммунальных работ возле дома не велось».

По словам жильцов, они обратились в свою управляющую организацию. Но в УК «Эллада» понятия не имеют кто и зачем привез мусор.

В Липецке, к слову, такие «подкидыши» появляются не первый раз. Во время зимних снегопадов этого года некоторые водители самосвалов, нанятых для вывоза снега, перевозили снег из одного двора в соседний.
мусор
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Комментарии (21)

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Как гость
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Сначала новые
Ольга
вчера, 22:16
По адресу: Крупской, 10 уже несколько лет не можем решить аналогичную проблему: то привезут, то заберут, причём привоз по количеству опережает взятое. И куда только не писали жалобы! Бесполезно!!!
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Вова с камаза
вчера, 19:10
Свалка в Стебаево стоит от 700 р тонна плюс доставка и только через ООО . Пока Ченуши не сделают подешеале и за наличку свалку, так и будет продолжаться.
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Камазу
вчера, 19:32
Газель мусора стоит от 7 до 10 тысяч. Так что не прибедняйтесь дело не в деньгах а в борзости
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Шапито банк
вчера, 18:20
Камер полно , по номерам можно вычислить кто ...
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автоледи
вчера, 17:50
Мусор не видно. Грунт со щебнем и шлаком видно. Наверняка кто то привёз засыпку может под парковку или просто площадку отсыпать. Зачем панику поднимать раньше времени.
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Сергей
вчера, 18:27
За неделю кучи только выросли, почему то не превратились в подсыпку для парковки. Да и управляшка не в курсе, что у нашего дома будет новая парковка.
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Сергей
вчера, 18:14
А Вы повнимательнее посмотрите, наверное из осколков бардюра соберут новый
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Леночка
вчера, 19:49
А Вы повнимательнее посмотрите, наверное из осколков бардюра соберут новый Взял бы и разгреб кучи, а то только о бордюре рассуждать..
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Гость
вчера, 17:37
В Ссёлках дачи загадили этим мусором.
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В этом городе
вчера, 17:32
Дворы превратили в свалку строительного мусора или в перевалочную базу для строительного мусора. И никому до этого нет дела! Главное деньги с людей вовремя собирать за уборку придомовой территории.
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4848
вчера, 17:30
внутри всех микрорайонов юго-запада не убирались дороги уже много лет, (внутрь любого мкрн зайдите, песок по колено вдоль бордюров) многие мусорки в состоянии свалки (не огорожены заборами и крышами), спасибо! мы очень хотим тут жить
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Мизантроп
вчера, 17:27
видеокамеры на кажНом углу!
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Мизантропу
вчера, 17:50
Значит в доле
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Дворы
вчера, 17:22
Завалены мусором, контейнеры ТБО используются только заезжими газелями.Жильцам приходится все ставить рядом.поэтому постоянный бардак.
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Дворы
вчера, 17:14
Когда наконец наведут порядок с этими кидалами ,ведь они огромные деньги берут за вывоз.А сами по дворам раскидывают.надеемся новый мер разберётся.
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