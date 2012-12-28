Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Общество
1917
вчера, 15:22
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Жителям улицы Мичурина подбросили несколько самосвалов мусора
Никаких работ во дворе не проводится.
«К нам на придомовую территорию, на этой неделе, завезли несколько самосвалов строительного мусора. Прямо под окна жилого многоквартирного дома. Просто завезли и высыпали. Никаких коммунальных работ возле дома не велось».
По словам жильцов, они обратились в свою управляющую организацию. Но в УК «Эллада» понятия не имеют кто и зачем привез мусор.
В Липецке, к слову, такие «подкидыши» появляются не первый раз. Во время зимних снегопадов этого года некоторые водители самосвалов, нанятых для вывоза снега, перевозили снег из одного двора в соседний.
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