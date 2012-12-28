Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Пока фермер был в командировке, его сотрудник вывез со склада более 130 тонн пивоваренного ячменя
Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Общество
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вчера, 20:26
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Липецкая вечЁрка: опасный разворот, музей прессы под прессом и непогода в выходные
Сегодня, 3 июля, врачи пытаются вернуть к жизни 17-летнего водителя, основатель единственного в России музея прессы борется за свое детище, и погода может испортить выходные.
В ДТП пострадали водитель «ВАЗа», трое его пассажиров в возрасте 17-18 лет, и 17-летний пассажир «Тойоты». Всех отвезли в больницу.
По предварительным данным, 17-летний водитель «ВАЗа» решил развернуться на перекрестке. В том же направлении двигался автомобиль «Тойота». Пытаясь уйти от столкновения иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «ВАЗом».
Дорожные полицейские уже составили рапорт по административной статье для привлечения родителей несовершеннолетнего водителя к ответственности за ненадлежащий контроль над сыном. Хотя это меньшее из того, что их сегодня беспокоит. Подросток в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации областной детской больницы. Его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Комментаторы GOROD48 рассказали и о других случаях нарушения ПДД подростками.
«Вчера у Магнита на Неделина банда школоты каталась на мотоцикле с коляской, нарушая ПДД (ехали впятером, визжа от страха). Камеры на каждом углу, почему их не ловят? Родителям штраф, транспортное средство конфисковать! Пока все живы», — доложил Сосед.
«У нас в 9 микрорайоне 15-17-летние гоняют на своих старых Жигулях белым днем. Рев стоит бешеный, без глушаков. На днях едем на работу в 11.00 на Московской, два особо одарённых, не глядя, выезжают на дорогу на квадрике, без шлемов, не смотрят есть машины, нет. Лет по 13 пацанам. Ну, явно лишние дети! Вот по-другому никак не скажешь!», — добавила Горожанка.
«То что в городе и пригородах творится на дорогах, не видел последние 30 лет, что за рулем. Подростки за рулем мототехники повсюду в городе. Уже кучами заезды начались. Правила вообще не соблюдают. Ночью без света. Просто ужас. Во дворах катаются, по пригородам подростки уже на легковых. Ночных экипажей ГАИ нет уже давно. Зато утром стоят по четыре экипажа всех подряд нюхают. Ждет руководство ГАИ, наверное, крупного резонансного ДТП с множеством жертв. Или в чем-то другом дело?», — написал Водитель со стажем.
66-летнему жителю Чаплыгинского округа грозит до пяти лет лишения свободы за то, что он пьяным угнал машину бывшей жены. И ведь покататься толком не смог, его почти сразу остановили полицейские.
«Почему угнал? Взял машину до магазина доехать. Живут в одном доме. Ключи свои. Оставьте человека в покое», — вступился за угонщика Гость.
«Гони его в три шеи из дома, хорошо устроился: дом, машина, кормят-поят. И не прощай, заявление не забирай. Пусть посидит, там ему и кров, и дом!», — посоветовала Соседка.
Один из брендов Задонска — музей прессы может закрыться. В его помещениях собираются сделать молодежный центр нового формата «Каменная гора», который уже получил федеральный гранд почти на 115 миллионов рублей.
Создатель музея — журналист Александр Косякин узнал об возможном закрытии случайно и теперь намерен бороться за свое детище.
В администрации Задонского округа на следующей неделе собираются встретится с создателем музея и обсудить варианты решения проблемы.
Большинство комментаторов встало на защиту музея, хотя были и его противники.
«Сохраните прекрасный музей. Молодежь пусть восстановит другое здание, отремонтируют и пусть себе тусуются. Всегда можно найти выход, чтобы ничего не разрушать», — попросил комментатор.
«Косякин, не сдавайтесь. Вы много хорошего сделали для маленького городка. Удачи вам, и честных порядочных людей на вашем пути», — поддержал читатель.
«В Задонске столько пустующих зданий. Именно музей им приглянулся», — изумился Гость.
«Туристическая мекка с уродцами и хламом. Статус музея за 10 лет не дали, а он его брендом города называет. Ну, такое себе у Задонска брендирование», — считает Ага, бренд такой.
Погрелись на солнышке и хватит. Спасатели предупредили о непогоде в выходные. В субботу ожидается ливень с градом. Скорость порывов ветра при грозе составит 15-20 м/сек. При этом зной немного спадет.
По прогнозам синоптиков, завтра температура воздуха составит от +28 до +30 градусов.
«Очень ждем дождь, да посильней», — написала жертва жары.
«Стихия будет воскресенье, город Липецк в эпицентре стихии, ожидается ураган, ожидается полуторамесячная норма осадков?» — переживает Ксения.
Обратите внимание, в Липецкой области до 23 июля продлен запрет на посещение лесов, чтобы уберечь их от огня.
С 6 июля по 6 августа закроют для движения переулок Попова. Ограничение связано с работами на теплосетях, сообщили в мэрии Липецка.
Посмотрите, как красив цветущий Липецк!
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