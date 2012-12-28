Липецкая вечЁрка: опасный разворот, музей прессы под прессом и непогода в выходные

Сегодня, 3 июля, врачи пытаются вернуть к жизни 17-летнего водителя, основатель единственного в России музея прессы борется за свое детище, и погода может испортить выходные.