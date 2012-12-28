Двое жителей Липецкой области поставили на поток кражу бройлеров с птицефабрики

За месяц они украли с птицефабрики более трехсот кур.

Полиция Тербунского района передала в суд дело двух жителей области, 37-летнего мужчины из Воловского района и 46-летнего из Ельца. Их обвиняют в краже.Всё началось в августе прошлого года. Мужчины договорились вместе воровать цыплят-бройлеров с одной из птицефабрик в регионе. Промышляли они до сентября, пока их не поймали полицейские прямо во время перегрузки птицы.Старший работал на фабрике водителем-экспедитором. Он назначал встречи младшему, и они перекладывали цыплят в машину подельника. Всего украли 330 голов. Водитель получал за каждую птицу по 100 рублей, а его напарник продавал их дальше.Оба признались в содеянном и полностью возместили ущерб фабрике.Прокурор утвердил обвинение, теперь дело отправлено в суд. Мужчинам по этой статье грозит пять лет колонии.