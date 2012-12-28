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1731
сегодня, 09:00
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Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза

Не знаете, как провести уикенд? Жмите сюда, мы расскажем как.

Начни отдых с блюза

Для создания правильного настроения выходного дня представим вам кавер известной песни «Мой друг играет блюз» в исполнении одной из лучших липецких музыкальных групп «Данила-Мастер» (руководитель Александр Данилов). Номер был снят ещё в 2020 году, но сколько в нём драйва! Композицию музыканты исполнили под открытым небом на площади возле ОЦКНТ во время концерта Арт-проекта «Голоса улиц».

Видео Аркадия Свиридова и Дмитрия Репина, аэросъемка Романа Бирюкова.



Подмоченные выходные

Как назло после жарких рабочих дней погода во время уикенда не будет идеальной. В субботу, 4 июля, будет ещё по-летнему тепло – от +28 до +30 градусов, а уже в воскресенье, 5 июля, температура упадёт до +22 – 24 градусов. В течение обоих дней ожидаются дожди с грозами, в субботу небольшие, а в воскресенье уже сильные ливни.

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Отключение воды

4 июля с 10:00 до окончания ремонтных работ к природным напастям добавится ещё и отсутствие холодной воды:

- ул. У. Громовой, стр. 6;
- пл. Победы, 5, 6 корп. 3, 8.

В частном секторе «засуху» переживут жители улиц Короленко,ю Орловской, переулка Антипова.

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5 июля с 10:00 до конца ремонта будут видеть воду лишь в лужах:

- ул. Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44;
- ул. Кривенкова, 3, 5, 7, стр. 2а;
- ул. Московская, 6е, 28, 30, 30/3а, 30/3 стр. 1, 30/3б, 30е, 30а, 30б, 30г, 30д, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 30 корп. 3, 30 корп. 4, 30 корп. 5, 30 корп. 6, 30 корп. 7, стр. 34;
- ул. Стаханова, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34;
- пр-т 60 лет СССР, 37, 41, 43, 45, 47;
- б-р Шубина, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 9а, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

В частном секторе их участь разделят обитатели улиц Арсеньева, Баумана, 27–59, Бородинской, Карбышева, Лавочкина, Литейной, Мешкова, Пожарского, Стасова.

Отключение света

4 июля с 9:00 до 17:00 обесточат:

– ул. В.Терешковой 5/1, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 10/1, 11/1, 11/2, 11/3;
– ул. Космонавтов, 20, 20/1, 20/2, 22, 22/1, 22а, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28.

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Улицу Советскую начнут ремонтировать

Ремонт стартует в ночь с субботу на воскресенье. Щербатое полотно не знало ремонта с 2017 года – это на загнивающем западе 9 лет эксплуатации дороги – не срок, а у нас по ней уже невозможно ездить.

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Улицу не станут перекрывать, поскольку реконструкция от дома № 7 на улице Советской до дома № 1 на площади Победы будет проходить поэтапно, улицу разобьют на мелкие участки и будут готовить их один за другим. Но заторы на Советской теперь станут возможными. Подробности здесь.

Нам не страшен сильный дождь!

Мероприятия под открытым небом всё равно запланированы в Липецке, их отменят только в случае атаки ракет и беспилотником, но не из-за дождя. Ниже список на графике мэрии.

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Кино бесплатно

4 июля в 11:00 в библиотеке «Сокольской» (пл. Константиновой, 3) покажут нетленную романтическую классику «Алые паруса». СССР, 1961. Режиссер Александр Птушко (6+).

Девушка по имени Аасоль ждёт жениха, который приплывёт за ней на корабле под алыми парусами. И однажды такой находится – капитан Грэй. Рейтинг на «Кинопоиске» – 7,9.

В ролях: Анастасия Вертинская, Василий Лановой, Сергей Мартинсон.

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Кадр из фильма «Алые паруса»

4 и 5 июня в 12:00 и в 15:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) покажут фильм «Маша и Медведи». Россия, 2025. Семейный фэнтези. Режиссёр Антонина Руже (6+).

Маше предстоит спасти своего брата, который оказался под чарами лесной нечисти и превратился в козлёнка. Чтобы разрушить страшное проклятие, девочка объединяет силы с тремя медведями. Рейтинг на «Кинопоиске» у новодела почти, как у «Алых парусов» – 7,6.

В ролях: Виталия Корниенко,Ю Людмила Артемьева, Зоя Бербер.



Летние киноканикулы от «Ностальгии»

4 июля в 15:00 в малом хале ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) любителей ретро-фильмов вновь соберёт липецкий клуб «Ностальгия» открывает «Летние киноканикулы» показом фильма победителя Венецианского кинофестиваля-2025 «Отец мать сестра брат». США, Италия, Германия. 2024. Режиссёр Джим Джармуш (18+).

По словам руководителя киносообщества Александра Люлюшина, это негромкое, трогательное и ироничное размышление о том, сколь далёкими могут быть близкие люди. Каждая встреча для них – ритуал, каждое совпадение – случайность, каждый взгляд – нелепая попытка заполнить когда-то образовавшиеся пустоты.

В ролях: Том Уэйтс, Адам Драйвер, Майем Биалик.


Музей

Липецкий областной краеведческий музей вновь организует экскурсии выходного дня по символическим ценам.

4 июля

12:00 – экскурсия «Старый город» (6+)
16:00 – экскурсия «Пётр I и Липецкий край» (6+)

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5 июля

12:00 – экскурсия «Между лесом и степью. От скифов до славян» (6+)
16:00 – экскурсия «Липецкая земля» (6+)

Кукольная премьера

4 и 5 июля в 11:00 в Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) покажут новый спектакль «Крошка Енот» (6+).

Трогательная и невероятно добрая история по произведению американской детской писательницы и поэтессы Лилиан Мур. По ней в СССР в 1974 году сняли известный мультик.

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Кадр из мультика

Футбол

4 июля в 16:00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская. 59) состоится матч первенства СФФ «Центр» (третий дивизион), в котором дублёры «Металлурга» примут неоднократного победителя турнира «Металлург-Оскол» из Старого Оскола (6+).

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В этом году молодёжку «Металлурга» возглавляет знаменитый Роман Войдель, в игровые времена не случайно прозванный «Профессором». Дублёры демонстрируют самый привлекательный футбол за много лет, и даже идут не на последнем месте! Вот и фавориту наверняка дадут бой.

Вход на матч свободный.

Концерт вечером в воскресенье

5 июля в 19:00 отличным завершением выходных может стать концерт во дворе музея «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) «Имя твоё в окне» (12+).

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Фото vk.com/unionband48

Выступит знаменитый джазовый ансамбль Липецкой государственной филармонии «Унион-Бэнд», а также солисты Игорь Пронин, Сергей Колесник,Ю Василина Бережная, Ольга Чертовскийх, Михаил Вербицкий.

Дорогие липчане! Жаркие дни пока лишь кометой промелькнули этим летом пока мы были в офисах или на производстве. Чем же заняться на выходных, если на пляж не сходишь? Можно подобрать себе развлечение по душе из нашей рубрики, или просто читать новости на GOROD48/ При этом одно другому не мешает! Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.
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