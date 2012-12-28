Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза

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Как назло после жарких рабочих дней погода во время уикенда не будет идеальной. В субботу, 4 июля, будет ещё по-летнему тепло – от +28 до +30 градусов, а уже в воскресенье, 5 июля, температура упадёт до +22 – 24 градусов. В течение обоих дней ожидаются дожди с грозами, в субботу небольшие, а в воскресенье уже сильные ливни.









В частном секторе «засуху» переживут жители улиц Короленко,ю Орловской, переулка Антипова.









5 июля с 10:00 до конца ремонта будут видеть воду лишь в лужах:





– ул. Космонавтов, 20, 20/1, 20/2, 22, 22/1, 22а, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28.









Ремонт стартует в ночь с субботу на воскресенье. Щербатое полотно не знало ремонта с 2017 года – это на загнивающем западе 9 лет эксплуатации дороги – не срок, а у нас по ней уже невозможно ездить.









В ролях: Виталия Корниенко,Ю Людмила Артемьева, Зоя Бербер.









Летние киноканикулы от «Ностальгии»

В ролях: Том Уэйтс, Адам Драйвер, Майем Биалик.





4 июля





16:00 – экскурсия «Пётр I и Липецкий край» (6+)









5 июля





Трогательная и невероятно добрая история по произведению американской детской писательницы и поэтессы Лилиан Мур. По ней в СССР в 1974 году сняли известный мультик.









Кадр из мультика

4 июля в 16:00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская. 59) состоится матч первенства СФФ «Центр» (третий дивизион), в котором дублёры «Металлурга» примут неоднократного победителя турнира «Металлург-Оскол» из Старого Оскола (6+).









Вход на матч свободный.





Концерт вечером в воскресенье

5 июля в 19:00 отличным завершением выходных может стать концерт во дворе музея «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) «Имя твоё в окне» (12+).













Фото vk.com/unionband48