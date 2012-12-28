Над Липецкой областью сбиты БПЛА

Липецкая область оказалась в числе регионов страны, над которыми минувшей ночью активно работали системы ПВО.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью и сегодня утром над 19 регионами страны, включая Липецкую область, а также над акваториями Черного и Азовского морей, сбито 389 беспилотников самолётного типа.В Липецкой области минувшей ночью объявлялась ракетная опасность.