Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Пока фермер был в командировке, его сотрудник вывез со склада более 130 тонн пивоваренного ячменя
Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Происшествия
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сегодня, 08:04
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Над Липецкой областью сбиты БПЛА
Липецкая область оказалась в числе регионов страны, над которыми минувшей ночью активно работали системы ПВО.
В Липецкой области минувшей ночью объявлялась ракетная опасность.
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