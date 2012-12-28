Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Пока фермер был в командировке, его сотрудник вывез со склада более 130 тонн пивоваренного ячменя
Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Общество
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сегодня, 12:50
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В Липецке несколько улиц остались без холодной воды из-за ремонта
«РВК-Липецк» перекрыл водоснабжение на четырёх улицах города в связи с аварийными работами на сетях.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.
После запуска системы возможно временное повышение мутности воды
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