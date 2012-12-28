В Липецкой области прохладно и дождливо

Днем местами снова ожидается град.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием отступающего на север циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, погода будет неустойчивой, пройдут дожди различной интенсивности. 5 июля местами возможны сильные дожди, грозы, порывы ветра могут достигать 15-20 м/сек.Среднесуточные температуры составят 18-19 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, возможен град. Ветер западный, 8-13 м/сек, при грозе местами порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью будет от +13 до +18, днем – от +20 до +25.В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем сильный дождь, гроза. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем – от +21 до +23 градусов.День 5 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов тепла.