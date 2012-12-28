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1588
вчера, 17:00
9

В Липецкой области прохладно и дождливо

Днем местами снова ожидается град.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием отступающего на север циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, погода будет неустойчивой, пройдут дожди различной интенсивности. 5 июля местами возможны сильные дожди, грозы, порывы ветра могут достигать 15-20 м/сек.

Среднесуточные температуры составят 18-19 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, возможен град. Ветер западный, 8-13 м/сек, при грозе местами порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью будет от +13 до +18, днем – от +20 до +25.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем сильный дождь, гроза. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем – от +21 до +23 градусов.

День 5 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов тепла.
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Наверно,
вчера, 21:12
летом погода любая хорошая. Вот придёт осень и станет холодно и мрачно. И будем вздыхать, ну когда же весна, скорей бы весна, так ведь?
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Александр Н.
вчера, 19:46
У природы нет плохой погоды,каждая погода хороша.
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Бензин
вчера, 19:38
Чтоб забыть о проблеме, о ней нужно перестать упоминать в СМИ, класссс..., а очереди как были так и есть... Газ пропан подскочил на 5-8 рублей это чистой воды спекуляция, где надзорные органы!!!???
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Дайте угадаю
вчера, 18:19
Что то это чушь какая то -5 в июле , проверьте ещё раз , возможно кто-то минус влепил туда по ошибке , или руки треслись так , просто пять ещё можно поверить!!!
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Это не "минус" вовсе
вчера, 18:39
Это "тирэха"...
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Русский язык
вчера, 19:32
Это "тирэха"... Как можно слово "треслись" написать через Е. ТрЯска. Неужели молодежь тут сидит. А если из СССР, то стыдно. Про пунктуацию уже промолчим.
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Жертва жары
вчера, 17:58
Слава Богу дождались Какой хороший дождик Всю землю смочил Красота
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Геннадий
вчера, 19:23
Вот и слава богу вот и лето кончилось....
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Гость
вчера, 19:11
Да купи ты уже кондиционер и не ной тут.
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