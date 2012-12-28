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Здоровье
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15 минут назад
В Липецке осложнилась ситуация по бешенству: зарегистрировано три случая у кошек и куницы
Ветеринары прогнозируют рост заболеваемости, несмотря на то, что весной в Липецке было организовано более 50 выездных прививочных пунктов и бесплатно привито свыше 21 тысяч домашних собак и кошек.
«Ветеринары прогнозируют рост заболеваемости, несмотря на то, что весной в Липецке было организовано более 50 выездных прививочных пунктов и бесплатно привито свыше 21 тысяч домашних собак и кошек. Городская ветслужба также проводит подворные обходы, ведёт разъяснительную работу. В зоне особого внимания – садоводческие товарищества, граничащие с лесными массивами – местом обитания диких плотоядных, которые являются основным «резервуаром» бешенства в дикой природе», – сообщает Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных.
Бешенство – смертельно опасное природно-очаговое вирусное заболевание. Заражение происходит через укусы и царапины, либо при попадании инфицированной слюны на повреждённую кожу и слизистые оболочки. Единственный способ защиты – это вакцинация домашних животных и избегание контактов с безнадзорными собаками и кошками, а также дикими плотоядными.
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