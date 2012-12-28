В Липецке осложнилась ситуация по бешенству: зарегистрировано три случая у кошек и куницы

Ветеринары прогнозируют рост заболеваемости, несмотря на то, что весной в Липецке было организовано более 50 выездных прививочных пунктов и бесплатно привито свыше 21 тысяч домашних собак и кошек.

В Липецке осложнилась ситуация по бешенству: с начала этого года выявили уже три случая бешенства – два у кошек и один у дикой куницы. При этом в 2022-м и 2023-м годах бешенство в Липецке вообще не регистрировалось.«Ветеринары прогнозируют рост заболеваемости, несмотря на то, что весной в Липецке было организовано более 50 выездных прививочных пунктов и бесплатно привито свыше 21 тысяч домашних собак и кошек. Городская ветслужба также проводит подворные обходы, ведёт разъяснительную работу. В зоне особого внимания – садоводческие товарищества, граничащие с лесными массивами – местом обитания диких плотоядных, которые являются основным «резервуаром» бешенства в дикой природе», – сообщает Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных.Бешенство – смертельно опасное природно-очаговое вирусное заболевание. Заражение происходит через укусы и царапины, либо при попадании инфицированной слюны на повреждённую кожу и слизистые оболочки. Единственный способ защиты – это вакцинация домашних животных и избегание контактов с безнадзорными собаками и кошками, а также дикими плотоядными.