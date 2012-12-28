В пятницу утром будет перекрыт проезд по улице Папина у пожарной части №1

«РВК-Липецк» начнет подключение потребителей к проложенному под дорогой водопроводу.

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В мэрии Липецка просят быть внимательными водителей, которые пользуются улицей Папина: завтра утром проезд перекроют от пожарной части №1 до улицы Союзной. От улицы Юных Натуралистов проезд по Папина будет свободным. Но только лишь до 12 июня, когда перекроют участок и от пересечения с Юных Натуралистов. Чтобы не упереться в «кирпич», водителей просят заранее подумать о путях объезда этого участка.Напомним, что компания «РВК-Липецк» с марта проложила вдоль четной стороны улицы 600 метров водопровода диаметром 315 мм. Следующий этап — переподключение потребителей, живущих по нечетной стороне Папина и на улицах Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова. Для этого нужно будет перекапывать дорогу.По словам директора по капитальному строительству ООО «РВК-Липецк» Дмитрия Будюкина, закончить работу на Папина компания должна к 30 июня. После чего за ремонт дороги и пешеходных зон возьмется компания «СДК», которая пока сосредоточилась на ремонтных работах в тех районах улицы, которые не попали под перекладку сетей.— Мы помним про обещание сетевиков и нашего подрядчика завершить обновление улицы Папина от кольцевой развязки с Неделина до перекрестка с Юных Натуралистов к Дню города, то есть к середине июля. Будем надеяться, что производители работ нас не подведут, — сказал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев.Улицу Папина в мэрии считают самым сложным в этом году дорожным объектом из-за того, что на ней параллельно с меняющей асфальт и обустраивающей тротуары компанией «СДК» работают «Квадра» и «РВК-Липецк». Первая компания уже закончила замены своих сетей, а «РВК» нужен еще месяц. Если же говорить о работе подрядчика УГС, то компания «СДК» уже сняла верхний слой асфальта с большей части дороги длиной 2,1 км, установила 70% бордюров, отсыпала щебнем и гравием 70% пешеходных зон.