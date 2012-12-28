Больше всех в муниципальных организациях Липецка зарабатывал директор парков и Зеленого острова
Общество
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58 минут назад
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На улице Фурманова из-под земли бьёт вода
Утечка уже обследована специалистами «РВК-Липецк».
— Единая диспетчерская, ЖЭК ничего не могут сделать. Писали жалобу в администрацию, в прокуратуру. В единой диспетчерской нам сказали ждать своей очереди, — посетовали липчане.
Утечка на сетях водоснабжения в районе дома №32 по улице Фурманова уже обследована специалистами «РВК-Липецк».
— С учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования, ее устранение было включено в план работ. Выполнить ремонтные работы планируется до 16 июня. Информация об их проведении, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов «РВК-Липецк» и региональных СМИ, — сообщили GOROD48 в пресс-службе компании.
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