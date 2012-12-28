На улице Фурманова из-под земли бьёт вода

Утечка уже обследована специалистами «РВК-Липецк».

В вашем браузере отключен JavaScript

В Липецке напротив дома №32 по улице Фурманова из-под земли бьёт вода. Жители улицы прислали видео в редакцию, причём липчане уверяют: пошла уже четвёртая неделя, как они жалуются во все инстанции, а проблему не решают.— Единая диспетчерская, ЖЭК ничего не могут сделать. Писали жалобу в администрацию, в прокуратуру. В единой диспетчерской нам сказали ждать своей очереди, — посетовали липчане.Утечка на сетях водоснабжения в районе дома №32 по улице Фурманова уже обследована специалистами «РВК-Липецк».— С учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования, ее устранение было включено в план работ. Выполнить ремонтные работы планируется до 16 июня. Информация об их проведении, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов «РВК-Липецк» и региональных СМИ, — сообщили GOROD48 в пресс-службе компании.