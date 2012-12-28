25-летняя женщина обвиняется в мошенничестве на 8 миллионов рублей

Деньги она получила от двух мужчин под предлогом оказания помощи в покупке квартиры и дома.

В Левобережный районный суд Липецка направлено уголовное дело в отношении 25-летней жительницы Липецкой области, обвиняемой в двух мошенничествах в особо крупном размере.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по данным следствия, 8 vмиллионов рублей женщина получила от друга и знакомого под предлогом оказания помощи в покупке квартиры и жилого дома, которые на самом деле вообще не продавались.Средства мужчины по просьбе девушки перечисляли на ее банковский счет для подготовки и совершения сделок. При этом часть денег обвиняемая получила, выдавая себя в переписке в мессенджере с покупателем за несуществующего собственника недвижимости.