Зарабатывавшие по 250 рублей за закладку 25-летние липчане отправились в колонию на 9 и 11 лет
Происшествия
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36 минут назад
25-летняя женщина обвиняется в мошенничестве на 8 миллионов рублей
Деньги она получила от двух мужчин под предлогом оказания помощи в покупке квартиры и дома.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по данным следствия, 8 vмиллионов рублей женщина получила от друга и знакомого под предлогом оказания помощи в покупке квартиры и жилого дома, которые на самом деле вообще не продавались.
Средства мужчины по просьбе девушки перечисляли на ее банковский счет для подготовки и совершения сделок. При этом часть денег обвиняемая получила, выдавая себя в переписке в мессенджере с покупателем за несуществующего собственника недвижимости.
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