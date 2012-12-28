Следком проводит доследственную поверку по гибели 16-летнего парня на Центральном пляже
С начала года в Липецкой области в пользу детей взыскано более 166 миллионов рублей алиментов
Происшествия
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8 минут назад
Лишенный прав водитель предложил инспектору ДПС 20 000 рублей, но тот отказался
Теперь мужчину ждёт суд за покушение на дачу взятки.
— Следствием установлено, что в феврале этого года в городе Грязи сотрудник ДПС ГИБДД ОМВД России по Грязинскому району остановил автомобиль, которым управлял мужчина, лишенный водительских прав. Чтобы избежать привлечения к административной ответственности, водитель неоднократно предлагал полицейскому взятку в 20 000 рублей, но тот отказался, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Теперь мужчине грозит до года лишения свободы со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.
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