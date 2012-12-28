Лишенный прав водитель предложил инспектору ДПС 20 000 рублей, но тот отказался

Теперь мужчину ждёт суд за покушение на дачу взятки.

В Грязях направлено в суд уголовное дело по обвинению водителя в приготовлении ко взятке инспектору ДПС за заведомо незаконное бездействие (по части первой статьи 30, части третьей статьи 291 УК РФ).— Следствием установлено, что в феврале этого года в городе Грязи сотрудник ДПС ГИБДД ОМВД России по Грязинскому району остановил автомобиль, которым управлял мужчина, лишенный водительских прав. Чтобы избежать привлечения к административной ответственности, водитель неоднократно предлагал полицейскому взятку в 20 000 рублей, но тот отказался, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Теперь мужчине грозит до года лишения свободы со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.