Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанка упала в канализационный люк и распорола промежность
Общество
В поле недалеко от Данкова нашли тело пропавшего 17-летнего парня
Происшествия
Крановщица из Липецка выполнила норматив мастера международного класса по пауэрлифтингу
Спорт
На выборах мэра Липецка появился кандидат (почти)
Политика
Следком проводит доследственную поверку по гибели 16-летнего парня на Центральном пляже
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из окна общежития на улице 50 лет НЛМК во время пожара
Общество
«Весело только тем, кто вдвоем едет на самокате!»
Общество
Липецкая вечЁрка: погиб, спасая мальчика, выпрыгнувший из окна, и кто в мэры
Общество
Рыбаки нашли тело 93-летней старушки
Происшествия
Гроза не повлияет на жару: в Липецкой области до +30
Погода в Липецке
Читать все
На Торговой площади, улицах Барашева и Первомайской «Квадра» заменит 1,7 километра сетей
Общество
В квартире пропавшей без вести липчанки нашли ее мертвого семимесячного сына
Происшествия
У мэрии Липецка отсудили 90 000 рублей за укус бродячей собаки
Происшествия
С начала года за нарушения антитабачного закона в Липецкой области наложено 11 штрафов
Общество
После 20 лет розыска задержан подозреваемый в двойном изнасиловании 80-летней женщины
Происшествия
С начала года в Липецкой области в пользу детей взыскано более 166 миллионов рублей алиментов
Общество
На окраине Липецка у рейсового автобуса загорелось колесо
Происшествия
За повторную пьяную езду у липчанина конфисковали мотоцикл
Происшествия
Лишенный прав водитель предложил инспектору ДПС 20 000 рублей, но тот отказался
Происшествия
Более 4,3 тысячи одиннадцатиклассников Липецкой области сегодня сдают ЕГЭ по математике
Общество
Читать все
Происшествия
24
8 минут назад

Лишенный прав водитель предложил инспектору ДПС 20 000 рублей, но тот отказался

Теперь мужчину ждёт суд за покушение на дачу взятки.

В Грязях направлено в суд уголовное дело по обвинению водителя в приготовлении ко взятке инспектору ДПС за заведомо незаконное бездействие (по части первой статьи 30, части третьей статьи 291 УК РФ).

— Следствием установлено, что в феврале этого года в городе Грязи сотрудник ДПС ГИБДД ОМВД России по Грязинскому району остановил автомобиль, которым управлял мужчина, лишенный водительских прав. Чтобы избежать привлечения к административной ответственности, водитель неоднократно предлагал полицейскому взятку в 20 000 рублей, но тот отказался, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Теперь мужчине грозит до года лишения свободы со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.
покушение
взятка
0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru