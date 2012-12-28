В Липецке раскрыта кража велосипеда из тамбура

Похититель попал на запись камеры наблюдения.

В Липецке раскрыта кража велосипеда за 10 000 рублей у 44-летнего мужчины, совершённая 21 мая из тамбура на втором этаже дома по улице Юных Натуралистов.«По подозрению в краже задержан 48-летний мужчина. Ранним утром подозреваемый проник в подъезд дома и обнаружил в тамбуре велосипед, после чего похитил его. Велосипед он после продал за 2 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.