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Происшествия
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сегодня, 12:52
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В Липецке раскрыта кража велосипеда из тамбура
Похититель попал на запись камеры наблюдения.
«По подозрению в краже задержан 48-летний мужчина. Ранним утром подозреваемый проник в подъезд дома и обнаружил в тамбуре велосипед, после чего похитил его. Велосипед он после продал за 2 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.
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