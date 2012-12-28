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56 минут назад
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«Все даже слишком хорошо, чтобы быть правдой»

Так в одной управляющей компании назвали программу «Ремонт двора», по которой бизнес может компенсировать 90% понесенных расходов на благоустройство.

Новая муниципальная программа «Ремонт двора» со 100-миллионным бюджетом со скрипом, но заработала. На первом этапе в нее заявились шесть управляющих компаний. Одна из них модернизировала контейнерную площадку, две других поменяли асфальт, остальные опиливали или сносили аварийные деревья или вывозили порубочные остатки, которые на места сбора бытового мусора принесли жители частного сектора. Об этом GOROD48 сообщили в МКУ «Центр развития территории», подведомственном учреждении департамента развития территории администрации Липецка.

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Программа предполагает 90-процентное софинансирование из муниципального бюджета управляющим компаниям расходов на снос и опиловку аварийных деревьев, асфальтирование территорий у многоквартирных домов, ремонт детского и спортивного оборудования, обновление контейнерных площадок. Как видно из протокола, самую большую субсидию получит УК «Объединенная управляющая компания» Сергея Ткаченко, выполнившая работ по благоустройству дворов на более чем 1,1 млн рублей, самую маленькую — УК «Проспект» Александра Шальнева, потратившая 130 тысяч. Ну, если уж два бывших члена «коммунального лобби» в Липецком горсовете предыдущего созыва сочли программу рабочей, то, очевидно, за ними потянутся и другие «управляшки».

— Сделали работу — отчитались — получили компенсацию, — так о программе «Ремонт двора» высказался еще один ее участник, директор УК «Сервис-Плюс» Дмитрий Расторгуев.

В зоне ответственности его УК — старый жилфонд в районе Тракторного. Понятно, что и деревьям там по 50-60 лет. Многие из них нуждаются в обрезке или сносе. В первый этап программы Дмитрий Расторгуев включил три двора с тридцатью проблемными деревьями. Все они были осмотрены комиссионно с участием чиновников мэрии. «Управляшка» выполнила работы на 600 тысяч рублей, получив из бюджета 546 тысяч компенсации.

— Если дерево аварийное, его все равно нужно сносить. Если нам компенсируют 90% затрат на это — то это же здорово. Программа хороша тем, что можно было получить выплаты за работы, выполненные зимой, в марте-апреле, — говорит Дмитрий Расторгуев.

Так почему некоторые УК боялись участвовать в программе, почему мэр Липецка Евгения Уваркина кулаком по столу стучала, призывая бизнес как можно быстрее хватать протянутый им пряник?

— Как любое новое, эта программа вызывала вопросы. Тем, кто боится, стоит попробовать с мелочи, с работ по благоустройству одного двора. Сделаете, получите деньги, замахнетесь на большее, — ответил на этот вопрос потомственный работник давно вставшей на коммерческие рельсы сферы ЖКХ Дмитрий Расторгуев, отец которого, Александр Алексеевич, является учредителем и руководителем ГУК «Матырская».

— Все даже слишком хорошо, чтобы быть правдой! — восклицает юрист УК «Парус» Александр Козубенко. — Мы уже получили первую субсидию в размере 680 тысяч рублей от департамента развития территории за снос и опиловку деревьев и намерены заявится в программу снова, ведь зоне ответственности нашей компании — старый жилфонд.

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Александр Козубенко показывает пни снесенных и стволы опиленных деревьев у домов №№ 19-25 по улице Космонавтов. Этими домами «Парус» управляет с 2017 года. Но только этой весной из этого общего на три дома двора были наконец-то убраны последние аварийные деревья:

— Жители нам благодарны, мы тоже довольны.

А почему УК не отремонтирует старую беседку, в которой поломаны все скамейки? Александра Козубенко этот вопрос несколько смущает, но он обещает восстановить ее в самое ближайшее время.

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А можно ли «управляшке» смухлевать при оформлении документов на выплаты субсидий из городской казны по программе «Ремонт двора»?

— Нет, это обязательно вылезет наружу, — ответил на вопрос представитель УК «Липецк-Град» Андрей Пивоваров.— Мы даже специально оставляем высокие пни, чтобы проверяющие видели, где и какие деревья мы спилили. Как только нам все согласуют и мы получим субсидию, эти пни мы обрежем под корень.

Это подтверждает сотрудница МКУ «Центр развития территорий» Наталья Черемисина. Заявку от УК на участие в программе согласовывают дважды — перед выполнением работ по благоустройству и после их завершения. И на обоих этапах — с выходом на место.

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УК «Липецк-Град» уже спилила и кронировала двадцать засохших деревьев во дворе дома №16 в 15-м микрорайоне. Сегодня мощный ломовоз загружал в чрево огромного кузова порубочные остатки, чтобы отвезти их на утилизацию. В планах «управляшки» — ремонт асфальта на проезде у дома и замена старой контейнерной площадки на новую.
благоустройство
«Ремонт двора»
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Комментарии (1)

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Кузя
31 минуту назад
Так себе освещены 10%. Чую засаду, повышение тарифов на содержание мкд в связи с этой прграммой;)
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