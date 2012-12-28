В отделе «Игрушки» торговали холодным оружием

Предприимчивый ельчанин получил полтора года исправительных работ.

54-летний ельчанин получил полтора года исправительных работ с удержанием 10% из заработка за покушение на незаконный сбыт холодного оружия.По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, летом прошлого года в помещении отдела «Игрушки» в магазине «Клен» в Ельце мужчина развернул торговлю ножами. Их он разместил на витрине под видом сувениров. Но недетские игрушки привлекли внимание полицейских: сотрудники уголовного розыска задержали продавца и изъяли у него товары.Ножи отправили на экспертизу, которая подтвердила, что они являются холодным оружием. А продавец выслушал приговор за попытку сбыта холодного оружия (по части третьей статьи 30, части седьмой статьи 222 УК РФ).