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Происшествия
В Липецкой области потеплеет до +28
Погода в Липецке
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222
33 минуты назад
2

Мошенники оформили на молодых супругов из Усманского района кредитов почти на 6 миллионов рублей

Перед этим 24-летняя девушка перевела мошенникам свои сбережения и накопления мужа. Но этим не ограничилось

Молодой жительнице Усманского района позвонила на сотовой телефон неизвестная женщина, представившись сотрудницей банка и сообщила, что ее счет девушки в опасности и необходимо все деньги перевести на безопасный счет.

- Не усомнившись в словах лжесотрудницы, девушка следовала её четким указаниям. На такси, которое ей вызвала представительница компании, она отправилась в Липецк. В банке она сняла со счёта все свои денежные сбережения в размере 495 тысяч рублей. Затем доверчивая потерпевшая частями перевела деньги на указанные мошенниками реквизиты. Все это время злоумышленница оставалась на связи с потерпевшей, не позволяя той принимать взвешенные решения. На протяжении следующей недели лжесотрудница обещала девушке, что сбережения вернутся. Через некоторое время ей сообщили, что на этот раз сбережения её супруга находятся в опасности. План действий оставался неизменным – деньги необходимо перевести на «безопасный счет». Снова заказав такси, со счёта мужа в Усмани она сняла 300 тысяч рублей. Денежные средства потерпевшая положила на указанный «сотрудницей» счет. Спустя неделю ситуация повторилась, и девушка под руководством «специалиста» снова со счёта мужа сняла 495 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.

Лжесотрудница банка вскоре перестала выходить на связь. Когда девушка зашла в банковское приложение, то обнаружила оформленные на неё два кредита на общую сумму свыше 540 000 рублей, и также узнала, что у супруга есть кредитные обязательства в размере почти 4 миллионов рублей. Таким образом, общий ущерб составил почти 5 800 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
гость
18 минут назад
отнимите у баб телефоны
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Алекс
21 минуту назад
Это круто, так грамотно, теперь банкродство пройдут и всë.
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