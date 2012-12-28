Мошенники оформили на молодых супругов из Усманского района кредитов почти на 6 миллионов рублей

Перед этим 24-летняя девушка перевела мошенникам свои сбережения и накопления мужа. Но этим не ограничилось

Молодой жительнице Усманского района позвонила на сотовой телефон неизвестная женщина, представившись сотрудницей банка и сообщила, что ее счет девушки в опасности и необходимо все деньги перевести на безопасный счет.- Не усомнившись в словах лжесотрудницы, девушка следовала её четким указаниям. На такси, которое ей вызвала представительница компании, она отправилась в Липецк. В банке она сняла со счёта все свои денежные сбережения в размере 495 тысяч рублей. Затем доверчивая потерпевшая частями перевела деньги на указанные мошенниками реквизиты. Все это время злоумышленница оставалась на связи с потерпевшей, не позволяя той принимать взвешенные решения. На протяжении следующей недели лжесотрудница обещала девушке, что сбережения вернутся. Через некоторое время ей сообщили, что на этот раз сбережения её супруга находятся в опасности. План действий оставался неизменным – деньги необходимо перевести на «безопасный счет». Снова заказав такси, со счёта мужа в Усмани она сняла 300 тысяч рублей. Денежные средства потерпевшая положила на указанный «сотрудницей» счет. Спустя неделю ситуация повторилась, и девушка под руководством «специалиста» снова со счёта мужа сняла 495 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.Лжесотрудница банка вскоре перестала выходить на связь. Когда девушка зашла в банковское приложение, то обнаружила оформленные на неё два кредита на общую сумму свыше 540 000 рублей, и также узнала, что у супруга есть кредитные обязательства в размере почти 4 миллионов рублей. Таким образом, общий ущерб составил почти 5 800 000 рублей.