В Долгоруковском районе отец задолжал на содержание дочери 860 000 рублей и едва не остался без машины
Происшествия
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47 минут назад
Эксперта будут судить за заключение о кране: деталь техники упала и убила рабочего
По данным следствия, эксперт подготовил заключение разрешающее эксплуатацию грузоподъемного крана, при этом зная, о дефектах защитного сооружения техники.
25 апреля прошлого года от крана отвалился тросоотбойник и насмерть придавил 55-летнего электрогазосварщика.
«Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме. Следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств, в основе которых показания свидетелей, результаты следственных и процессуальных действий, судебных экспертиз, что позволило уголовное дело направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — сообщили в областном управлении Следственного комитета.
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