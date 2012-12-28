Эксперта будут судить за заключение о кране: деталь техники упала и убила рабочего

СК завершил расследование уголовного дела эксперта в области промышленной безопасности, обвиняемого по ч. 2 ст. 217.2 УК РФ (дача экспертом в области промышленной безопасности заведомо ложного заключения экспертизы безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).По данным следствия, эксперт подготовил заключение разрешающее эксплуатацию грузоподъемного крана, при этом зная, о дефектах защитного сооружения техники.25 апреля прошлого года от крана отвалился тросоотбойник и насмерть придавил 55-летнего электрогазосварщика.«Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме. Следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств, в основе которых показания свидетелей, результаты следственных и процессуальных действий, судебных экспертиз, что позволило уголовное дело направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — сообщили в областном управлении Следственного комитета.